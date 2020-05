I ovoga svibnja puno je posla za pčelare. Zagrepčani već danima u panici zovu 112 jer se na njihovim zgradama, u krošnjama pa čak i u dimnjacima roje pčele.

"To je ogroman crni roj zacrnio nebo, mislim i ljudi su se okretali koji su prolazili i gledali su što se događa. Moja kćer je doletila kako su na prozor udarali o staklo, ja sam vidjela to je kao iz Hitchcockovog filma Ptice", kazala je prestrašena Vesna Kušanić.

"Jedan krasan čovjek koji je vidio da sam ja jedna uzbuđena starica pod histeričnim već napadom, on je rekao - 'smirite se gospođo'", dodaje Kušanić.

Građani su u strahu, a pčelar Jako Stipić bez zaštite za glavu ide točno među njih. "Još su mi padale po glavi, nije niti jedna ugrizla. Bila je jedna - dvije ušla u uho, pa sam ih samo malo posaugao i to je to", kazao je Stipić.

Od kraja travnja do sredine lipnja razdoblje je kada se pčele roje. Kad uzmanjka košnica, dobri su i zidovi, grane, bicikli pa čak i dimnjaci. Deseci građana dnevno zovu u panici.

"Vide pet pčela u zraku i onda nas zovu da ih spašavamo što je nemoguća misija", kazao je Dražen Jerman iz Udruge pčelara "Pčelinjak".

Izumljena sustav za usisavanje pčela

Od pčelara do inovatora. Jako već tri godine pčele niti moli niti čeka. Izumio je sustav usisavanja pčela u prijenosnu kutiju. Do sada se niti jedna pčela nije požalila.

"Nekad isto streseš maticu, staviš u košnicu ili pletaru, moraš čekati sat, dva ili pola sata da se one skupe i uđu. Znači to je isto gubljenje vremena", objasnio je Stipić.

S kutijom je jedan problem riješio. No, muku muči s jednom tvrdoglavom pčelicom.

"Ne možeš doći do matice, matica uvijek bježi. Mi pokupimo roj pčele u košnicu, one se vrate nazad, nismo maticu pokupili. Pa znali smo to tri četiri puta raditi. To je bilo mukotrpno. Po četiri - pet sati mučiš se da jedan roj zbrineš", dodaje Stipić.

Matica - veća, duguljasta i brza

Matica je malo veća od ostalih pčela, duguljasta i iznimno brza. "Kako bih rekao, ja je zovem manekenka. Izgleda lijepo, duguljasto, kao manekenka", opisuje Stipić. Rojeve pčela koje usisa u kutiju potom vozi na pčelinjak.

"Ove godine nam je veliki problem što nemamo vatrogasce na raspolaganju koji inače vrlo dobro s nama surađuju, međutim, ove godine zbog potresa imaju druge obaveze. Sve što je više od pet metara, nismo u mogućnosti ukloniti", objašnjava Dražen Jerman iz Udruge pčelara "Pčelinjak".

Što kad pčela ubode?

A što kad pčela ubode? Upravo ovo pitanje građane potiče na paniku. "Potrebno je što je prije moguće hladiti to mjesto i vrlo brzo će taj osjećaj zapravo nestati", kazala je Dejana Martinić iz Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

"Određeni broj ljudi koji znaju da su alergični na ubode pčela kod sebe imaju injekcije adrenalina i oni već znaju kako sebi pružiti prvu pomoć", dodaje Martinić.

Godinama pčele odumiru

Zbog urbanizacije naselja, globalnog zatopljavanja i prekomjerne upotrebe pesticida, pčele s godinama ubrzalo odumiru.

"Moje je mišljenje da nećemo ostati bez pčela jer već više 80 milijuna godina žive na ovoj našoj Zemlji u ovakvom obliku u kakvom je i danas, preživjela je i ledeno doba i sve", smatra Dražen Jerman.

Nedavno je bio Svjetski dan pčela. Pčelar Jako Stipić kaže da je taj poseban dan obilježio svatko na svoj način. "Bio sam sretan, bio sam u pčelinjaku, uživao, gledao kako pčele rade i tako", dodaje.

Bez pčela ostajemo bez trećine hrane

Da nema pčela, čovječanstvo bi izgubilo trećinu hrane. Ovi kukci najveći su oprašivači biljaka od svih insekata. Njihov otrov u medicini se koristi kao lijek protiv upala.

"Bilo je tako jedno uzbuđenje jučer nakon svih uzbuđenja koje smo doživjeli ovih mjeseci, ovo je bilo jedno lijepo jer smo spasili roj pčela što smatram da sam napravila dobro djelo", smatra Vesna Kušanić, građanka koju su pčele prestrašile.

A što se tiče rojeva koji se skupljaju u vašoj blizini, iako zastrašujuće izgleda, ne zaboravite da je ovo ipak samo jedan prekrasan i potpuno bezopasan - svadbeni ples.

