Brodosplit je nakon tko zna koliko intervencija i pomoći države, ipak prestao s radom. Kažu tek privremeno. Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić otkriva je li vjerojatan povratak proizvodnje na jesen ili je ovo definitivan kraj splitskog brodogradilišta.

Brodosplit je ipak prestao s radom. Kažu tek privremeno. Iz škvera poručuju da će sve biti jasnije na jesen nakon plana restruktuiranja, ali i ročista u predstečajnom postupku kad bi se trebalo utvrditi koliko je Brodosplit i kome dužan. Zasad se govori o milijardama kuna.

Ono sto jest sigurno je da od prvoga srpnja na posao ne dolazi većina radnika.

Povjerenik Sindikata metalaca u Brodosplitu, Joško Franić otkriva koliko ljudi je od početka ovoga mjeseca na čekanju i što je s isplatom plaća za svibanj i lipanj, nakon što su radnici od države dobili tri minimalca.

"Što je s plaćama? To je dobro pitanje. Dobili su plaće za veljaču, ožujak i travanj. Neki su dobili i razliku plaće, međutim nisu svi. Većina je dobila minimalce. No što ćemo sa svibnjem, lipnjem? A što ćemo sad sa ova dva mjeseca čekanja? Izgleda da se pripremaju neki otkazi, a kako će sve to završiti? Ne znam", rekao je.

Otkriva i koliko je radnika jutros prošlo kroz rampu škvera:

"Imam informaciju o 85 radnika, to su radnici koji rade na održavanju i to je minoran broj. Ali brojka ljudi na čekanju? Tko će to znati. Svi koji su radili i oni koji su bili na čekanju su sada na čekanju", kaže.

Brodogradilište treba graditi, a država platiti brodove obalne straže, Franić otkriva što će s tim biti.

"Brodovi su se trebali graditi u zatvorenoj hali, a u kojoj su oni fazi ne znam. Valjda država ima pravo pitati gdje su nam brodovi. Netko tko je dogovarao gradnju neka i pita", poručuje.

Očekuje konkretan potez države.

"Očekujem da se i premijer i resorni ministri uključe u priču. Ovaj grad treba brodogradilište. Nekad je radilo 7 do 8000 radnika. Danas se govori o brojci od 300 ljudi. Pa u prodajnom centru ima više zaposlenih i to onda neće biti brodogradilište", kazao je.

Dodajmo kako nitko iz Brodosplita nije želio dati izjavu.

