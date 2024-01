Sreli ste psa sa žutom maramom? Ovo nikako nemojte učiniti

Svijet pasa prepun je raznolikih osobnosti, uostalom kao i kod svih živih bića. Postoje oni koji su otvoreni prema svima, veseli i društveni ili pak oni koji komunikaciju žele u svoje vrijeme i na svoj način i nisu u svakom trenutku raspoloženi za druženje, žele svoj mir i prostor. Neki pak komunikaciju ne žele uopće.

Kako bi izbjegli neugodnosti sa psima, bilo da je riječ o nekoj neočekivanoj situaciji ili prilikom susreta s nepoznatim ljudima ili drugim psima, u svijetu je pokrenut pokret The Yellow Dog Ribbon ili Projekt žute vrpce.

Koncept projekta Yellow Dog vrlo je jednostavan. Vezanjem žute vrpce na povodac psa ili žute marame psu oko vrata, šalje se poruka da pas želi svoj mir i svoj prostor te da psu ne smiju prilaziti bez dopuštenja ni ljudi ni njihovi psi te da održavaju udaljenost pri mimoilaženju.

Osnivačica je ovog projekta Kanađanka Tara Palardy, trenerica pasa koja se često susreće s problemima vlasnika pasa čiji psi reagiraju burno u nekim situacijama. Objasnila je kako psi reagiraju burno na brojne situacije, kao što su gužve na pločnicima, sirene, dječja kolica, pucnjava, trkači, dječja igra i brojne druge nagle i nepredvidljive situacije.

Postoje sramežljivi psi, hiperaktivni psi, psi koji su u treningu ili radni i službeni psi, psi koji ne vole druge pse, koji su izbirljivi prema ljudima, stariji kućni ljubimci sa zdravstvenim problemima, mladi štenci koji tek uče pristojno ponašanje ili pak psi koji su jednostavno asocijalni, ali se i dalje vole šetati sa svojim ljudima.

Ponekad to ne sprječava znatiželjne ljude i druge kućne ljubimce da pokušaju pozdraviti nervoznog ljubimca bez pitanja, a to može dovesti do opasnih posljedica jer reakcija psa može biti neočekivana.

Stavljanje žute vrpce na povodac ili žute marame psu oko vrata šalje poruku da je riječ o psima kojima je potreban prostor.

Žuta vrpca nije nužno znak opasne ili agresivne životinje, nego ju treba tumačiti kao znak opreza i zahtjev za prostorom, oznaku koja štiti prolaznike i čuva psa sa žutom vrpcom što je moguće više od stresa dok se on uči snalaziti u užurbanosti vanjskog svijeta.

Palardy je ovaj projekt pokrenula 2013. godine, a Yellow Dog Project danas je poznat i priznat u gotovo 50 zemalja i raste iz dana u dan.