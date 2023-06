Pogledajte paprene cijene na Jadranu! Mogle bi nas doći glave: "Pitanje je kako ćemo preživjeti iduću godinu"

"Preskupo je i prestajemo s odmorima u Hrvatskoj", rekao je Mario iz Austrije. Žao mu je kaže, jer Hrvatsku obožava, ali cijene su otišle u nebo pa će koktele dogodine ispijati negdje drugdje. Razmišlja o Grčkoj ili Egiptu.

"Samo apartman bez ičega oko 2200 eura. Dvije godine unatrag to slično platio bih upola manje", požalio se.

Razveselila ga nije ni cijena krumpirića na plaži. Kaže, malo pakiranje stoji kao pet kilograma u trgovini.

"Četiri eura? Jako je skupo, u Austriji biste mali pomfrit platili možda dva i pol", dodao je Mario.

Kako na plaži – tako luduju cijene i na asfaltu.

Maria i Alex iz Njemačke platili su sedam eura sladoled za oboje. Točnije za samo dvije kuglice sladoleda.

Po toj cijeni – obitelji s troje djece – sladoled je daleko izvan budžeta. Jer i da svatko pojede samo jednu kuglicu – već su na 10 i pol eura. I to da se počaste samo djeca.

"Iz Njemačke smo i tamo je jedan i pol euro. A ovdje samo možemo gledati", rekla je Tatiana iz Njemačke.

Burgeri od 22 eura, palačinka po šest, lignje 18, a kilogram svježe ribe po 110 eura.

"Nisu svi proizvodi ustvari ni na jednakoj razini jednake kvalitete tako da ima raznorazne cijene i ponude", ispričala je predsjednica Udruženja ugostiteljstva HGK Jelena Tabak.

"Na Pagu nam se domaćica ispričavala jer je cijena kampiranja toliko visoka", rekla je Anamari iz Belgije. Jedna noć u kampu – 89 eura.

"Ovo je tako divna zemlja, ali nažalost mi se više ne vraćamo. Imamo prijatelje koji isto imaju kamper i već smo im pisali - nemojte doći", nastavila je.

Trenutačno je u Hrvatskoj 50 tisuća gostiju više nego lani u ovo doba. Najbolja trojka – Rovinj, Poreč i Dubrovnik.

Direktor TZ Dubrovnika Miro Drašković kazao je Dubrovnik ima svoj nivo cijena. "Međutim - Dubrovnik isto tako ima kvalitetnu ponudu i jako toga za ponuditi svim gostima", dodao je.

Pitanje je – hoćemo li uskoro imati kome to ponuditi – kada se više fotografiraju računi, nego ljepote Lijepe naše.

Kako će cijene utjecati na turizam?

Reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar javila se uživo iz Istre, točnije mjesta Bale. Kazala je da bi nam se visoke cijene mogle obiti o glavu već i ove sezone.

"S obzirom da turistički sektor kaže da ima nešto povećanog otkazivanje pred špricu sezone, a i neki turisti s kojima sam razgovarala rekli su da će prekinuti ljetovanje kod nas i potražiti jeftinije destinacije", rekla je.

Reporterka Lina Dollar u javljanju uživo razgovarala je s predsjednikom Udruženja putničkih agencija pri HGK Borisom Žgombom.

Na pitanje hoće li nam se visoke cijene obiti o glavu odgovorio je da je riječ o kompleksnom pitanju.

"Ove četiri godine imali smo svakakvih situacija - uspona i padova u turizmu. Prve dvije godine su bile godine COVID-a s velikim poteškoćama. I Vlada je sa svojim mjerama izuzetno pomogla da turizam opstane.

Treća, 2022. godina bila je godina u kojoj smo se brzo i jako vratili - istovremeno se Europa vratila sa svojim gostima iz lockdowna, Isto tako su i konkurentske zemlje imale veći problem nego mi s COVID-om i u svemu tome smo uspjel vratiti dijelove onoga što nam je dvije godine nedostajalo.

Ova godina je godina u kojoj, tko god je krenuo s pretpostavkama da će se ponoviti prošla godina, je pogriješio. Cijenama, po mom sudu, ima prostora za korigiranje i to će pokazati tržište.

Jesu li one visoke ili nisu, reći će gost. Gost je kralj - on je jedini koji to može reći time što će koristiti tu uslugu ili neće", rekao je Žgomba.

Gost Dnevnika Nove TV naglasio je da se turizam treba gledati kao kompletnu uslugu. "Imate sladoled i po jedan i po dva eura, naravno da je ovo malo iskorištavanje situacije - mislim da to nije u redu.", dodao je.

Žgomba je komentirao i trebamo li se bojati otkazivanja smještaja. "Odluka o turističkom plasmanu, cijenama i svemu ostalom je autonomna. To je jedino što vlasnik ima pravo vlasnik turističkog objekta - nitko mu se ne može miješati u te odluke.

Prošle godine je netko pogodio jer je bio pun, ove godine je netko manje pogodio s cijenama i prazan je.

Ovdje nema odgovornosti ni Ministarstva turizma, ni turističke zajednice jer ulazimo u privatne odnose. Privatni kapital ima isključivo obavezu i odgovornost za sve što radi na tržištu", naglasio je.

Onima koji pretjeruju s visokim cijenama, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK poručuje da dovode u opasnost sami sebe.

"Ova turistička godina će biti dobra, neće biti izvanredna kao prošla - to se već vidi - ali bit će dobra. Međutim, pitanje je koliko ćemo i kako ćemo preživjeti iduću godinu", zaključio je.

