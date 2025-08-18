Obrat u slučaju izbodenog vozača! Oglasila se policija: "Nije bilo kaznenog djela"

"Ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela niti je nanesena od strane druge osobe", priopćila je danas zagrebačka policija.

Prenosimo njihovu objavu:

"Danas, 18. kolovoza 2025. oko 6:15, Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o ozlijeđenom muškarcu na području Peščenice. Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Na mjestu događaja policijski su službenici obavili očevid.



Kriminalističkim istraživanjem nedvojbeno je utvrđeno da ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela te je isključeno da bi u ozljeđivanju sudjelovala druga osoba.



Pozivamo medije da prilikom objave budućih članaka o ovom događaju koriste isključivo službene podatke kako bi se spriječilo širenje neprovjerenih informacija", stoji u priopćenju policije.