Jedanestogodišnjak si raznio šaku, 10-godišnjak se teško opekao: Još troje ljudi ozlijeđeno u "pirotehničkoj kanonadi"

Na širem splitskom području u Silvestarskoj noći tri su osobe zadobile tjelesne ozljede u pirotehničkoj kanonadi, dok je 11- godišnje dijete zadobilo teške tjelesne ozljede šake kada mu je petarda eksplodirala u ruci, doznaje se u splitskoj policiji.
Očevid u tijeku
Najgore je prošlo 11- godišnje dijete koje je s balkona kuće na području Kaštela pokušao ispaliti pirotehničko sredstvo koje mu je eksplodiralo u ruci. Zadobio je teške ozljede šake, pružena mu je liječnička pomoć i otpušten je iz bolnice.
Osim njega liječničku je pomoć oko 18.40 sati zatražio i 26-godišnjak koji je ozlijeđen u Dicmu uslijed korištenja pirotehnike. Na mjestu događaja obavljen je očevid. Utvrđeno je da je mladić koristio pirotehničko sredstvo F3 koje mu je eksplodiralo u ruci. Zadržan je na liječenju.
Splitska policija je na Silvestrovo, radi zaštite zdravlja djece i maloljetnika, nastavila intenzivne obilaske javnih površina, te je u 15 događaja utvrdila da pirotehniku koriste djeca mlađa od 14 godina zbog čega su njihovi roditelji pozvani u službene prostorije i prekršajno su kažnjeni, a pirotehnika je oduzeta.
"Također, za šestoro djece mlađe od 16 godina, a koja su koristila pirotehniku, utvrđeno je i da su bili u noćnom izlasku iza 23 sata bez pratnje roditelja. U svim događajima o utvrđenim štetnim ponašanjima maloljetnika bit će obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad", rekla je policijska glasnogovornica Antonela Lolić.
Za šestoro djece u dobi od 14 do 18 godina policijski službenici su utvrdili da koriste nedozvoljenu pirotehniku. Dovedeni su u policijsku postaju, pozvani su im roditelji, pirotehnika je oduzeta i maloljetnici su prekršajno kažnjeni.
Oduzeto je ukupno 255 komada različitih pirotehničkih sredstava. Policija naglašava da su oduzeta pirotehnička sredstva izuzetno opasna, radi se o kategorijama F2, F3, P1 (bengalka). Ukupno su prekršajno prijavljene 22 osobe.
Stradao dječak kod Ludbrega
Desetogodišnji dječak ozlijeđen je u srijedu navečer u dvorištu obiteljske kuće na području Policijske postaje Ludbreg prilikom korištenja pirotehničkih sredstava, izvijestila je u četvrtak Policijska uprava varaždinska.
Nesreća se dogodila oko 20.30 sati kada je dječak, zajedno s prijateljem, palio pirotehnička sredstva. Jedno od njih stavio je na tlo i zapalio, no sredstvo se aktiviralo prije nego što se uspio udaljiti, pri čemu je zadobio ozljede.
Medicinska pomoć pružena mu je u Općoj bolnici u Varaždinu gdje je utvrđeno da je zadobio opeklinu II. A stupnja na dva prsta lijeve šake te opeklinu na tjemenu.
Policijski službenici nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja.