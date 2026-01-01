Obavijesti Foto Video Pretražite
OPASNA PIROTEHNIKA

Jedanestogodišnjak si raznio šaku, 10-godišnjak se teško opekao: Još troje ljudi ozlijeđeno u "pirotehničkoj kanonadi"

Piše Hina, 01. siječnja 2026. @ 13:44 komentari
Dijete i petarde, ilustracija
Dijete i petarde, ilustracija Foto: Getty Images
Novogodišnja noć nije prošla bez teškog stradavanja djece od pirotehnike na jugu i sjeveru Hrvatske.
