Jedanestogodišnjak si raznio šaku, 10-godišnjak se teško opekao: Još troje ljudi ozlijeđeno u "pirotehničkoj kanonadi"

​Na širem splitskom području u Silvestarskoj noći tri su osobe zadobile tjelesne ozljede u pirotehničkoj kanonadi, dok je 11- godišnje dijete zadobilo teške tjelesne ozljede šake kada mu je petarda eksplodirala u ruci, doznaje se u splitskoj policiji.

Najgore je prošlo 11- godišnje dijete koje je s balkona kuće na području Kaštela pokušao ispaliti pirotehničko sredstvo koje mu je eksplodiralo u ruci. Zadobio je teške ozljede šake, pružena mu je liječnička pomoć i otpušten je iz bolnice.

​Osim njega liječničku je pomoć oko 18​.40 sati za​tražio i 26-godišnjak koji je ozlijeđen u Dicmu uslijed korištenja pirotehnike. Na mjestu događaja obavljen je očevid. Utvrđeno je da je ​mladić koristio pirotehničko sredstvo F3 koje mu je eksplodiralo u ruci. Zadržan je na liječenju.

Splitska policija je na Silvestrovo, radi zaštite zdravlja djece i maloljetnika, ​nastavila intenzivne obilaske javnih površina​, te je u ​15 događaja utvrdila da pirotehniku koriste djeca mlađa od 14 godina zbog čega su njihovi roditelji pozvani u službene prostorije i prekršajno su kažnjeni, a pirotehnika je oduzeta.

​"Također, za šestoro djece mlađe od 16 godina, a koja su koristila pirotehniku, utvrđeno je i da su bili u noćnom izlasku iza 23 sata bez pratnje roditelja. U svim događajima o utvrđenim štetnim ponašanjima maloljetnika bit će obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad​", rekla je policijska glasnogovornica Antonela Lolić.

Za šestoro djece u dobi od 14 do 18 godina policijski službenici su utvrdili da koriste nedozvoljenu pirotehniku. Dovedeni su u policijsku postaju, pozvani su im roditelji, pirotehnika je oduzeta i maloljetnici su prekršajno kažnjeni.

Oduzeto je ukupno 255 komada različitih pirotehničkih sredstava. ​Policija naglašava da su oduzeta pirotehnička sredstva izuzetno opasna, radi se o kategorijama F2, F3, P1 (bengalka). Ukupno su prekršajno prijavljene 22 osobe.

Stradao dječak kod Ludbrega

Desetogodišnji dječak ozlijeđen je u srijedu navečer u dvorištu obiteljske kuće na području Policijske postaje Ludbreg prilikom korištenja pirotehničkih sredstava, izvijestila je u četvrtak Policijska uprava varaždinska.

Nesreća se dogodila oko 20.30 sati kada je dječak, zajedno s prijateljem, palio pirotehnička sredstva. Jedno od njih stavio je na tlo i zapalio, no sredstvo se aktiviralo prije nego što se uspio udaljiti, pri čemu je zadobio ozljede.

Medicinska pomoć pružena mu je u Općoj bolnici u Varaždinu gdje je utvrđeno da je zadobio opeklinu II. A stupnja na dva prsta lijeve šake te opeklinu na tjemenu.

Policijski službenici nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja.