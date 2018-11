Mogao bi uskoro pasti prvi ovosezonski snijeg.

Osjetno je zahladnjelo. Temperatura je, uz sunce, sjeverac i buru, dosegla svega 6-7 stupnjeva u kopnenom dijelu i 10 do 15 na Jadranu. Idućih dana bit će još hladnije, a u novom tjednu padat će i snijeg.

Za sad se čini de će ozbiljnije padaline pasti tek u višem gorju, no koja pahulja moguća je i u nizinama. Najvjerojatnije zajedno s kišnim kapima. Tko nije, neka ljetne gume na svom automobilu što prije zamijeni za zimske. Sad za ozbiljno ulazimo u hladni dio godine.

I u nedjelju ćemo biti u polju visokog tlaka, stabilna zračna masa neće dozvoljavati previše oborine, no ova ciklona u Sredozemlju ipak će pomalo zabacivati vlažan zrak do nas, pa evo kako će se to odraziti na vrijeme.

U većini krajeva bit će umjereno do pretežno oblačno, uglavnom i suho. Jedino u gorskoj Hrvatskoj i nedjelju ujutro mjestimice može biti slabih oborina na granici kiše i snijega. Puhat će sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura, s olujnim udarima osobito podno Velebita.

S temperaturama se spuštamo u minus. jutarnja temperatura u unutrašnjosti će biti između -2 i 2 stupnja, a na Jadranu većinom od 5 do 10 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne, oblačnije nego u subotu, no ipak suho. Tek u noći na ponedjeljak može biti uglavnom slabih oborina. Uz sjeveroistočnjak, bit će barem malo hladnije, očekuje se temperatura negdje oko 5 stupnjeva.

Vrlo slično i u Slavoniji. Umjereno do pretežno oblačno, uz sjeveroistočnjak i istočnjak i temperaturu oko 5 stupnjeva. Navečer su moguće slabe oborine.

Po malo kiše ili snijega u gorskim krajevima mjestimice može biti tijekom cijele nedjelje.

Na Jadranu će biti suho i burno, ali isto uz nešto naoblake i svakako svježije, odnosno hladnije. Osobito uz buru koja će na mahove biti olujna. Maksimalna temperatura na moru dosegnuti će oko 10 stupnjeva. U gorju tek 2 ili 3 stupnja.

Što se tiče Dalmacije, očekuje se umjereno oblačno vrijeme. Na jugu je poslijepodne moguće i malo kiše. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima pa će se činiti još i hladnije nego će to pokazivati termometri. A mjerit će se temperatura od 10 do 15 stupnjeva.

U prvoj polovici novog tjedna bit će sasvim jasno da smo zakoračili u zimu. I to malo prije kalendara. Naime prevladavat će oblačno, uz kišu i snijeg. Glavnina oborine zapravo očekuje se u utorak, uglavnom će to biti oborina na granici kiše i snijega.

U gorskim krajevima snijeg, s tim da se u višem gorju očekuje i stvaranje snježnog pokrivača. U ponedjeljak će još oborine biti slabe. A u srijedu postupno će prijeći u kišu. Svih ovih dana temperatura će biti jednoznamenkasta, tek par stupnjeva iznad nule.

Na Jadranu u ponedjeljak suho, dok bi u utorak mjestimice moglo biti obilnije kiše. Na sjevernom dijelu i dalje će puhati jaka i olujna bura. U Dalmaciji od ponedjeljka jugo. U svakom slučaju i idućih dana vrlo neugodno i vjetrovito vrijeme.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr