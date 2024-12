Ciklonalni vrtlog zbog kojeg je u gorskom području ponegdje palo i preko 25 centimetara snijega, sutra će najviše utjecati na vrijeme na Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. No, ciklona će prema kraju dana sve više slabjeti, a sa sjevera će od srijede postupno jačati greben anticiklone, a s njim i stabilizacija vremena uz postupan prestanak oborine.



U utorak ujutro u Gorskoj Hrvatskoj i ponegdje u unutrašnjosti Dalmacije - snijeg. Na Jadranu promjenljivo povremeno uz kišu, a u Dalmaciji, na obali i otocima pljuskovi i grmljavina. U središnjim i istočnim krajevima ponegdje još može biti slabih oborina na granici kiše i snijega. Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, a na jugu istočnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4, u gorskom području malo niža, a na Jadranu od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj oblačno, a slabih oborina i dalje na granici kiše i snijega može biti uglavnom na širem karlovačkom području. Vjetar slab do umjeren, a temperatura do 5 stupnjeva.



U istočnim krajevima oblačno, mjestimice može biti slabe ili neznatne kiše. Vjetar slab do umjeren, a temperatura poslijepodne do 6 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj povremeno slab snijeg, a na Jadranu kiša i poneki pljusak. Na prijevojima prema moru umjeren i jak sjeveroistočnjak, a na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna - na što upozorava i Meteoalarm. Najviša temperatura u gorju od -1 do 1, na moru od 8 do 13 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenljivo povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a ponegdje i uz obilnije oborine. Na sjevernom dijelu puhat će umjerena i jaka bura, a prema jugu istočnjak i jugo. Temperatura od 8 u unutrašnjosti do 14 stupnjeva prema jugu.



U unutrašnjosti u srijedu pretežno oblačno, još povremeno uz slabe oborine na granici kiše i snijega, a u gorju snijeg. Zatim razvedravanje, no ujutro hladnije uz mraz i moguću maglu.



Na Jadranu će u srijedu još prema jugu povremeno padati kiša, a od četvrtka posvuda će prevladavati sunčano. Bura u početku umjerena do jaka, a zatim u postupnom slabljenju.



Po svemu sudeći, u petak će posvuda biti dosta sunca. Najhladnije ujutro u unutrašnjosti uz mraz i mjestimičnu maglu. Od subote na nedjelju uglavnom na Jadranu i u gorskom području nove oborine.

