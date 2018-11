Zakon određuje da od 15. studenog do 15. travnja morate imati ili zimske gume ili ljetne s utorima od najmanje 4 milimetra, s obveznim lancima u prtljažniku

Od 15 studenog pa do 15. travnja svi moraju imati zimsku opremu na zimskim dionicama javnih cesta - oni koju budu bez opreme mogu očekivati kaznu od 700 kuna. Zimska oprema uključuje ili četiri zimske gume ili četiri ljetne gume i lance u prtljažniku.

"Zimska guma je za zimske uvjete, odnosno za ispod 7 stupnjeva Celzija. Zakon određuje da od 15. studenog do 15. travnja morate imati ili zimske gume ili ljetne s utorima od najmanje 4 milimetra, s obveznim lancima u prtljažniku.

No zakon je tu malo nedorečen, jer ako izlazite na autocestu s ljetnim gumama i lancima, vi ste prespori i ne smijete voziti autocestom. Dakle, zimska oprema su zimske gume, a one su i sigurnije zbog zaustavnog puta koji je 20 do 30 metara kraći u odnosu na ljetne gume", poručuje vulkanizer Marin Perković.

U zimske dionice javnih cesta ulazi 840 kilometara autocesta i 1500 kilometara državnih i županijskih cesta.

Naravno, zimska oprema može biti obvezna na pojedinim cestama prije ili nakon tog razdoblja, što ovisi o trenutnim vremenskim uvjetima, u slučaju snijega ili poledice. Ljetne gume u zimskim mjesecima su, poručuju iz HAK-a, rulet na cesti.

