U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u blizini Slavonskog Broda smrtno je stradalo deset osoba, a 15 je teško ozlijeđeno. Reporterka Nove TV Matea Drmić razgovarala je s Martom Rosaj, putnicom koja se nalazila u autobusu koji se prevrnuo.

Marta Rosaj jedna je od putnica koje se nalazile u autobusu koji je jutros sudjelovao u prometnoj nesreći na autocesti pored Slavonskog Broda. U trenutku nesreće je, kaže, molila krunicu.

"Ništa ne znam. Ja sam imala da molim krunicu. Gledam gdje mi je sin, unuk. Oni su bili skroz unutra, troje ljudi je bilo: jedna žena i moj muž na njemu. I onda su muža i ženu prebacili van i onda sam izvadila sina", ispričala je Rosaj drhtavim glasom.

Reporterki Dnevnika Nove TV Matei Drmić je također rekla da neposredno nakon nesreće nije ni znala što se događa.

"To je bilo nešto strašno, ne mogu ni da pričam. To ti je bilo za minutu. Nisam znala šta se to desilo. Šta ćeš? Daj Bože drugima snagu. Ne mogu ni da pričam", rekla je kroz suze.

Iako se nesreća dogodila oko 6:20 ujutro, ona u trenutku razgovora s Drmić nije znala što joj je dalje bilo s mužem.

"Uzeli su ga, nosili u bolnicu. U kojoj bolnici je, gdje je, je li živ ili je umro, ne znam ništa", dodala je te rekla da nije otišla u bolnicu: "Koljena sam malo ovdje ubila i malo kičmu. Nisam mogla zbog unuka da idem u bolnicu."

