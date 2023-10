Ovo je vjerojatno cesta koja se u Hrvatskoj najsporije gradi: Izgradnja traje već devet godina i još nije sve gotovo

Zagorci su dosanjali završetak vjerojatno najsporije građene ceste u Hrvatskoj. Dionica te prometnice duga je 13 kilometara i 200 metara, njezina izgradnja traje već devet godina, dosad je izgrađeno 11 kilometara. Valja napomenuti da prolazi uz rijeku Krapinicu, što znači da nije bilo potrebe za velikim infrastrukturnim radovima poput izgradnje vijadukata, nadvožnjaka ili tunela.

Računica je ovakva: kad se zbroji i oduzme, mjesečno je izgrađeno 120 metara ove ceste. Zadnju dionicu radova obišao je i resorni ministar Oleg Butković. Brzinom izgradnje i sam se iznenadio.

"Dvanaest mjeseci? Pa to je dosta brzo." No to se ne bi reklo za pogled unatrag. "Gradonačelnik se žestoko zalagao i stalno me zvao kad će cesta krenuti, tako da dobro, trebalo je čekati sve procedure i natječaje i tako dalje", kazao je Butković.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar kaže kako je cesta "išla sporo. Počela je ta spojna cesta od Zaboka do ovdje od 2014. godine, imamo razumijevanja jer ne možete odjednom na svim mjestima zadovoljiti sve apetite".

Dosad je potrošeno 23 milijuna eura. "Otvaramo radove na posljednjoj, trećoj fazi u duljini od 3,4 kilometra vrijednosti 6,5 milijuna eura i za godinu dana, odnosno 12 mjeseci, koliko je rok za završetak u cijelosti, izgradit ćemo ovu cestu", izjavio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić.

Cesta će uvelike pomoći brojnim gospodarstvenicima na tom potezu. Uvjeren je u to i Zoran Gregurević, gradonačelnik Krapine: "Spojnica Veliko Trgovišće, Zabok, Začretje, Krapina, dalje prema Đurmancu gospodarski je najjača spojnica u Krapinsko-zagorskoj županiji, gospodarska žila kucavica."

"Važnost ceste krije se prvo u sigurnosti prometa, drugo u razvoju gospodarske zone i treće ukupnog razvitka područja na koje dolazi jer promet roba i usluga dižemo na višu razinu", kaže župan Kolar.

Ministar Butković stigao je u Zagorje s poklonom, i to vrijednim 14 milijuna eura. Ovoga puta za željeznicu.

"Sredinom 11. mjeseca će, budući da je ugovorena i ta dionica, početi obnova pruge Krapina - Zabok, ista dionica, samo govorim o željeznici", najavio je Butković. Za njezinu se izgradnju nadamo da neće ići prosječnom brzinom domaćih vlakova.

