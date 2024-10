Greda preko Save ili most za razglednicu? Ovo je detaljan plan što će se sve raditi u Zagrebu

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio je u utorak pet kapitalnih projekata, svi oni trebali biti gotovi do 2028. godine, a neki i ranije. Sljedeći tjedan počinju radovi na Sarajevskoj cesti, koja će biti novi južni ulaz u grad, gdje će se graditi i tramvajska pruga, prva nova nakon više od 20 godina.

Vrijednost pet kapitalnih projekata procjenjuje se na 130 milijuna eura, a nije nevažno i što su najavljeni uoči lokalnih izbora koji su u svibnju iduće godine.

Prvi kapitalni projekt na istoku grada - produžetak Branimirove i Kolakove

Na istoku grada Tomašević je najavio nastavak radova na produžetku Branimirove ulice, a radovi bi trebali početi u proljeće sljedeće godine. Vrijednost radova je 15 milijuna eura. Početkom sljedeće godine trebao bi biti odabran i izvođač radova za gradnju produžetka Ulice Rudolfa Kolaka, u prvoj fazi od Dankovečke do Klina, a u drugoj od Klina do Branimirove. Procijenjena vrijednost radova je 25 milijuna eura. Ukupno bi dodatnih 3,8 kilometara Branimirove i 2,8 kilometara Kolakove stajalo oko 36 milijuna eura. Završetkom tih radova biti će izgrađena sjeverna obilaznica Sesveta i Dubrave, najavio je Tomašević.

Veliki projekti cestovne infrastrukture - 1 Foto: Grad Zagreb/Screenshot

Sarajevska cesta

Sljedeći tjedan počet će radovi na Sarajevskoj cesti i to će biti novi južni ulaz u Zagreb. Vrijednost radova je 25 milijuna eura bez PDV-a, od čega na cestu ide 12,5 milijuna eura, jer će vrlo brzo početi i radovi na tramvajskoj pruzi. Radovi na cesti trebali bi završiti do kraja 2025.

Veliki projekti cestovne infrastrukture - 5 Foto: Grad Zagreb/Screenshot

Most Jarun - idejni projekt Jure Radića

Davne 2007. godine Jure Radić projektirao je glamurozni ovješni most dugačak oko 700, širok oko 40 i viši od 80 metara. Specifičnost mosta je izlomljeni šuplji pilon visine oko 80 metara. Sada je najavljena njegova izgradnja, ali uz neke modifikacije.

Iako nije precizirano kada bi se most Jarun trebao početi graditi, Tomašević je ipak obećao da će biti završen 2028. Prema njegovim riječima, pri završetku je rješavanje imovinskopravnih odnosa, a do kraja godine bit će objavljen natječaj za izradu glavnih i izvedbenih projekata za most, dok su za prometnice izrađeni glavni izvedbeni projekti.

Most će imati tri trake u svakom smjeru, tramvajsku prugu i obostrano biciklističke i pješačke staze.

Jure Radić svojedobno je rekao za most da to nije greda preko Save, već most za razglednicu.

Veliki projekti cestovne infrastrukture - 2 Foto: Grad Zagreb/Screenshot

Veliki projekti cestovne infrastrukture - 4 Foto: Grad Zagreb/Screenshot

Podvožnjak Medpotoki

Uz Jarunski most, podvožnjak Medpotoki svakako je jedan od najskupljih projekata. Procijenjena vrijednost projekta Medpotoki je čak 35 milijuna eura, a riječ je o novoj vezi sjevera i juga kojom bi se u prvoj fazi povezala Aleja Bologne i Samoborska cesta ispod željezničke pruge.

U perspektivi to će omogućiti spoj na budući most preko Save u Savskoj Opatovini. Tomašević je početak izgradnje podvožnjaka Medpotoki najavio u 2025., a radovi bi trajali 18 mjeseci.

Veliki projekti cestovne infrastrukture - 3 Foto: Grad Zagreb/Screenshot

Šarengradska ulica

Gradonačelnik Tomašević kao novi veliki cestovni projekt važan za središte grada najavio je izgradnju nove Šarengradske ulice od Vukovarske do Jadranskog mosta.

Taj je projekt koji je ključan za rasterećenje Savske i novi je ulaz u grad kad se ide s rotora preko Jadranskog mosta. Imat će četiri trake, dodatne u zonama raskrižja te pješačke i biciklističke koridore s obje strane, rekao je gradonačelnik.

Radovi bi trebali započeti početkom 2026., a prva dionica bit će od Ulice grada Vukovara do Zagrebačke ceste. Šarengradska će u punom profilu ići do Jadranskog mosta, rekao je Tomašević te dodao da se ideja nove Šarengradske u planovima pojavila prije sto godina.

Veliki projekti cestovne infrastrukture - 6 Foto: Grad Zagreb/Screenshot

