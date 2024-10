Plenković okuplja ministre: Vlada donosi dvije važne odluke

Na dnevnom redu sjednice Vlade bit će, između ostalog, Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o minimalnoj plaći (EU) te Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o tržištu rada.



Plaće, mirovine i priuštivo stanovanje Vladini su prioriteti u iduće četiri godine, istaknuo je premijer Andrej Plenković podnoseći dan ranije Saboru Godišnje izvješće o radu Vlade te najavio rast minimalne plaće od Nove godine.

"Odlučili smo da bruto minimalna plaća od 1. siječnja bude 970 eura, da se poveća za 130 eura", rekao je Plenković i poručio da Vlada na taj način pomaže onima koji imaju najmanje. Dodao je da u Hrvatskoj ima 100.000 ljudi koji primaju minimalnu plaću i rekao da Vlada svojom mjerom želi da im plaća bude takva da im omogući dostojanstveniji život.

Kada se bruto pretvori u neto, nitko u Hrvatskoj nakon poreza i prireza ne bi trebao imati plaću manju od 750 eura - danas ta brojka iznosi oko 670 eura, pa će oni s najnižim plaćama i najmanje olakšica imati 80-ak eura više mjesečno, no teško da će to biti dovoljno za koliko-toliko normalan život s obzirom na troškove i inflaciju, što najviše dolazi do izražaja kada je riječ o hrani.

Izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada trebala bi biti unaprijeđena prava nezaposlenih osoba. Između ostaloga, ublažavaju se uvjeti za stjecanje pojedinih prava, povećava se obuhvat radnika koji imaju pravo na naknadu za vrijeme nezaposlenosti, a podižu se i iznosi naknada za pojedine kategorije nezaposlenih.

Ubuduće će se i strani radnici iz trećih zemalja imati pravo prijaviti na burzu rada te primati novčanu naknadu u slučaju da im je prestao radni odnos u Hrvatskoj bez njihove krivnje.

