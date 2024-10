Gradonačelnik grada Zagreba, Tomislav Tomašević, predstavio je veliki plan za razvoj cestovnog i tramvajskog prometa. Gradonačelnik kaže kako je broj vozila u 10 godina porastao za 34 posto, a infrastruktura se nije razvijala 20 godina. Do kraja mjeseca uvode se nova pravila oko parkiranja.

"Ideja je fantastična, ali s obzirom na sve radove posljednjih godina oko rotora i Jadranskog mosta... Malo je... Malo mi zvuči ambiciozno." izjavila je Katarina iz Zagreba za Dnevnik Nove TV.

Ante iz Zagreba smatra da su to veliki poslovi i da vlasti samo obećavaju. No, slaže se da su to dobra riješenja i da je dovoljno pogledati promet u Zagrebu.

Ante, Zagreb Foto: DNEVNIK.hr

Neki radovi na cestama kreću već idući tjedan, počinje se raditi na Sarajevskoj cesti i južnom ulazu u grad. Iduće godine planiraju se novi kilometri na istoku, a na zapadu je ponovno najavljen Jarunski most i to do 2028. godine.

Najavljeno je i rasterećenje Savske ceste.

