Ovako izgleda Zagreb uoči tragične obljetnice: Lampioni se pale diljem zemlje, svjetlosni lanac protezat će se kilometrima

Dan uoči tragične obljetnice, Vukovarska ulica u Zagrebu ponovno svijetli u tisućama lampiona u znak sjećanja.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak javila se iz Zagreba te izvijestila da građani stižu položiti lampione za žrtve Vukovara i Škabrnje, kao što to rade svake godine.

U Zagrebu, lampioni će gorjeti od Trešnjevačkog placa, preko Borovja i Volovčice, duž cijele Vukovarske, što je otprilike pet i pol kilometara svjetla.

Program u Vukovarskoj ulici započinje u 18 sati.

Svijeće ne gore samo u Zagrebu. Pale se i svijetle diljem cijele zemlje, u svim gradovima, na trgovima i ulicama koje nose ime Vukovara.

"Kad vidite sve te ljude i lampione — teško je ostati ravnodušan", nadodala je Duvnjak.

Svjetla lampiona simboliziraju zajedničku zahvalnost i prisjećanje na one koji su dali živote za slobodu. Tako se iz godine u godinu ulice pretvaraju u lanac sjećanja, koji povezuje prošlost s današnjim vremenima.

