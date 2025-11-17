Ovako izgleda Zagreb uoči tragične obljetnice: Lampioni se pale diljem zemlje, svjetlosni lanac protezat će se kilometrima

Reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak javila se iz Zagreba te izvijestila da građani stižu položiti lampione za žrtve Vukovara i Škabrnje, kao što to rade svake godine.
U Zagrebu, lampioni će gorjeti od Trešnjevačkog placa, preko Borovja i Volovčice, duž cijele Vukovarske, što je otprilike pet i pol kilometara svjetla.
Program u Vukovarskoj ulici započinje u 18 sati.
Svijeće ne gore samo u Zagrebu. Pale se i svijetle diljem cijele zemlje, u svim gradovima, na trgovima i ulicama koje nose ime Vukovara.
"Kad vidite sve te ljude i lampione — teško je ostati ravnodušan", nadodala je Duvnjak.
Svjetla lampiona simboliziraju zajedničku zahvalnost i prisjećanje na one koji su dali živote za slobodu. Tako se iz godine u godinu ulice pretvaraju u lanac sjećanja, koji povezuje prošlost s današnjim vremenima.