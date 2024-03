Ova gradska firma traži brojne radnike: Pogledajte plaće koje nude

Zagrebački holding, odnosno podružnica Čistoća, traži čak 30 komunalnih radnika - čistača i perača ulica.

Za radno mjesto perač ulica početna bruto plaća je od 1040 eura, a za čistača ulica nudi se početna mjesečnu bruto plaću u iznosu 1024 eura.

Obje plaće se uvećavaju za 0,5 posto po godini radnog staža plus 166,36 eura neto dodatka svaki mjesec. Uvjet je osnovna škola, može i bez iskustva. Ugovor o radu je na neodređeno vrijeme. Osim toga, radnici će dobivati dodatnu godišnju nagradu, regres, božićnicu, uskrsnicu, dar za djecu.

Traži se i troje uređivača tržnog prostora, a početna bruto plaća je 1016 eura plus fiksni neto dodatak plus sve drugo. Pomoćni radnik zadužen za ceste dobit će plaću 1040 eura bruto početno plus sve ostalo.

Traži se i deset strojara, tri automehaničara te konobara, kuhara, kućnog majstora, pomoćnog radnika.

Zagrebački Holding traži i jednog grobara, a njemu nude početnu bruto plaću od 1158 eura i fiksni dodatak.