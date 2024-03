Žene se suočavaju s diskriminacijom, neravnopravnošću, nejednakošću: "Za isti posao mi smo bile manje plaćene nego muškarci. Iz kojega razloga?"

Zagrljaji, čestitke, cvijeće. Imaju li žene na svoj dan i sreće? Dok Marija iz Zagreba odgovara "kako gdje", Nada dodaje da "ništa ne valja".

Svaka ima svoj razlog zašto.



"Za isti posao, sve isto, mi smo bile manje plaćene nego muškarci. Iz kojega razloga?", pita se Tanja iz Splita.



"Što se tiče radnih mjesta, mislim da je to još uvijek da su nekako muškarci prihvatljiviji", dodaje Sunčica iz Slatine.

I kod muškaraca se mogu čuti različita razmišljanja.



"Na selu i ovim krajevima koji su malo pasivni, žene sasvim drugačije žive, trebaju se obrazovati i trebaju moći zarađivati svoj novac", komentira Tomislav iz Zaboka.



"Ja mislim da žene imaju normalno sve, kao i svi drugi, da uopće nema nikakve razlike, što se mene tiče. Mislim da čak imaju i veća prava nego mi", naglašava Damir.

"U šetnji gradom, nije nam dugo trebalo da naiđemo na djevojku koja se borila s predrasudama", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Viktorija Bednjanec.

Pročitajte i ovo Što sad? Smješteni su u vlažnim prostorijama bez prozora, sve ih je više, a sada se javio i novi problem: "Ovo se može nazvati i zlostavljanjem"



"Ja sam se bavila dizanjem utega jedno vrijeme i svi su bili kao, pa budeš postala muškobanjasta, nije to za žene, makni se od toga i ono dosta je toga bilo.



Bilo mi je teško, dosta dečki mi je znalo prići kao 'bi li mogla dići moju težinu' ili tako nešto, baš mi je bilo malo neugodno i osjećala sam se i posramljeno", prisjeća se Pina iz Đurđevca.

Protiv takvih, ali i svih drugih oblika predrasuda i diskriminacije 30 godina bori se Sanja Sarnavka koja je proglašena Zagrepčankom godine. Još uvijek možemo biti zabrinuti, rekla je. Najveći problem, ističe, je u obrazovanju i znanju.



"Vidim jako puno žena koje uopće ne razumiju što mi radimo, zašto mi to radimo i ne podupiru naš rad", priča Sarnavka.

Hrvatska ima zakone, ali ne uvijek i njihovo poštivanje. Gotovo pola slučajeva kojima se bavi pravobraniteljica za ravnopravnost spolova odnosi se na - plaće i zapošljavanje.



"Žene koje su se vratile s porodiljnog dopusta, žene koje objave da su trudne na svom poslodavcu često dobivaju otkaze, premještaje, stavljaju se na niže koeficijente. Često rade na određeno vrijeme, imamo seksualno uznemiravanje na radnom mjestu, u 99 posto slučajeva radi se o ženama", kaže pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.

Zato je Barbara Maheshwari sama svoja šefica, pa za takve stvari ne mora brinuti. Prije dvije godine pokrenula je svoju IT tvrtku u kojoj spaja poduzetnike i takozvane virtualne asistente na gotovo svim krajevima svijeta. U IT svijetu većinom su muškarci, a ona je odlučila to pretvoriti u svoju korist.



"Do mene je došao neki investitor i pitao me 'mogu li razgovarati s tvojim šefom' i ja govorim 'pa da, zapravo moja je firma' i on je reagirao kao 'molim? ozbiljno?' Meni je to zapravo mi je nekekav gušt kad vidim da ljudi imaju predrasude, a nisu u pravu", govori poduzetnica.

Pročitajte i ovo Unosan posao Policija kreće u žešću borbu protiv krijumčara: "Novac koji se u tome okreće možda je veći od zarade od droge"

Podsjetilo se na borbu protiv diskriminacije i prema stranim radnicima. Koji su u Zagrebu dijelili cvijeće i balone prolaznicama.



"U Indiji žene baš ne voze. Ovdje, u Hrvatskoj, sve žene voze. Čak i ako odem taksijem, često vidim ženske vozačice. U Indiji toga nema", komentira Prasanth Ramamoorthy iz Indije.



"Osjećam se sigurno ovdje. U Hrvatskoj su žene jednake muškarcima", ističe Durga iz Nepala.

Žene se slavi i na moru. Na Visu je počela osma PMS regata - osnosno Povijesni mediteranski skup žena. U regati je dosad sudjelovalo više od 170 jedriličarki, a odličan odaziv očekuje se i ove godine.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.