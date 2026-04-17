Stara kurija pretvorena u luksuzni hotel, premijer poručio: "Ovo je primjer kako se koriste EU sredstva"

U Železnoj Gori u Međimurju u petak je otvoren Heritage hotel Terbotz, projekt obitelji Jakopić vrijedan 4,9 milijuna eura, od čega je gotovo 3,5 milijuna financirano iz NPOO-a, a otvorenju su nazočili premijer Andrej Plenković i nekoliko ministara.

Riječ je o obnovi zaštićene kurije Zichy-Terbocz i njezinoj prenamjeni u baštinski hotel s dodatnim sadržajima, čime se, kako je istaknuto, spajaju kulturna baština i suvremena turistička ponuda.

Plenković je poručio da su takvi projekti primjer ulaganja europskih sredstava u razvoj turizma.

"Neki pitaju na što to idu novci iz Europskih fondova, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - pa evo, idu i na turizam. Vjerojatno ne možete ni zamisliti da je 350 milijuna eura izdvojeno za projekte privatnog i javnog karaktera u turizmu, pedeset i nešto privatnih projekata poput ovog, diljem Hrvatske, od čega većina u kontinentalnom dijelu”, istaknuo je Plenković.

Otvaranje hotela u Međimurju - 4 Foto: Andrej Plenković/Platforma X

Naglasio je i važnost poduzetništva te uloge obitelji u gospodarskom razvoju.

"One su temelj društva, nukleus društva i jezgra, upravo ono što nastojimo podržati u svim mogućim aspektima”, rekao je, čestitavši obitelji Jakopić na realizaciji projekta.

Premijer je istaknuo i da je to politika ravnomjernog regionalnog razvoja u praksi, dodajući da bi Hrvatski sabor u utorak u drugom čitanju trebao prihvatiti Zakon o regionalnom razvoju.

Plenković: Ravnomjerni regionalni razvoj danas se manifestira posjetom Međimurju

"Naša politika ravnomjernog regionalnog razvoja se danas manifestira posjetom Međimurju, ne samo s ovim sjajnim turističkim i ugostiteljskim projektom - ona će se manifestirati i s velikim investicijama na poticaj i Županije, ali i uz želju Ministarstva zdravstva, da se riješi odjel palijativne skrbi u Općoj bolnici Čakovec”, kazao je Plenković.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo je kako je većina ulaganja u hotel osigurana iz javnih izvora.

Otvaranje hotela u Međimurju - 2 Foto: Andrej Plenković/Platforma X

"zuzetno mi je drago da je Ministarstvo turizma i sporta posljednji desetak godina u ovu županiju u turizam, najviše u turizam, uložilo nešto više od 30 milijuna eura i što smo napravili jednu transformaciju hrvatskog turizma koja nije samo u onim reformskim procesima, nego se upravo vidi u ovim investicijama", rekao je.

Najavio je i nova ulaganja u Međimurskoj županiji. "Posebno mi je drago da ćemo kroz narednih nekih otprilike mjesec i pol dana otvarati još dva dodatna projekta u Međimurskoj županiji, u iznosu od dodatnih oko 12 milijuna eura sredstava Vlade”, dodao je.

Posavec: Projekt obitelji Jakopić nadilazi lokalni značaj

Međimurski župan Matija Posavec ocijenio je da projekt obitelji Jakopić nadilazi lokalni značaj. "Ovo je vrijednost cijelog našeg kraja, vrijednost cijelog Međimurja, vrijednost i cijele Hrvatske”, rekao je te istaknuo da hotel simbolizira razvojnu viziju regije. „To je danas Međimurje, to je danas kurija Terbotz, to je danas obitelj Jakopić”, zaključio je Posavec.

Hotel Terbotz raspolaže s 34 kreveta u 16 soba, a ukupna površina objekta prelazi 1700 četvornih metara. Uz obnovljeni povijesni dio, izgrađen je i novi objekt s dodatnim sadržajima, poput wellnessa i sauna.

Otvaranje hotela u Međimurju - 1 Foto: Andrej Plenković/Platforma X

Uz premijera, u Međimurje su stigli i ministri Marija Vučković, Damir Habijan, Nataša Mikuš Žigman, Alen Ružić i Irena Hrstić, a otvorenju hotela nazočio je i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.

Premijer i ministri boravak u Međimurju nastavit će sastankom sa županom Matijom Posavcem, nakon kojeg je predviđeno potpisivanje Sporazuma o financiranju dogradnje i opremanja objekta depandanse Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec. Nakon toga, premijer će obići gradilište obilaznice kod Nedelišća te sudjelovati na svečanosti otvorenja sigurnosnog nasipa Gornji Hrašćan.