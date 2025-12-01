Otkriveni detalji Mikulićevih razgovora, sve se prisluškivalo: "Nađimo se u Sloveniji"

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić trenutno se nalazi u istražnom zatvoru zajedno sa svojim kumom Draganom Krasićem, koji je do kraja listopada bio na čelu Sektora za rudarstvo Ministarstva gospodarstva.

Obojica su uhićena zbog sumnji da su pogodovali dvojici vlasnika kamenoloma Goranu Večkoviću i Ivici Vugrincu. Dvojica poduzetnika optuženih za davanje mita detaljno su priznali inkriminirane optužbe, zbog čega su nakon ispitivanja pušteni na slobodu.

"Mikulić me osobno tražio novac. Imao sam problem sa separatorom kamena i zemlje u kamenolomu, pa mi je došla inspekcija. Mikulić mi je osobno rekao kako se problem sa separatorom može riješiti ako mu platim 70.000 eura. U dva navrata sam mu predao po 35.000 eura", naveo je u svojoj obrani Vugrinec.

Vugrinec je opisao i navodne sastanke koje je kasnije imao s Mikulićem i Krasićem kada im je predavao novac. "Sastajali smo se prošloga ljeta i po parkinzima na području Zaprešića, a osim novca znao sam i odnijeti i vino".

Večković je ispričao sličnu priču, no njega je "rješavanje problema s Inspektoratom" koštalo 120 tisuća eura.

Mikulić i Krasić su već na proljeće bili pod tajnim mjerama USKOK-a. Policijski istražitelji su dva Mikulićeva dolaska u Večkovićevu kuću u Novom Ćiću snimili skrivenom video kamerom, a Mikuliću su u auto postavili bubu.

Prva od dvije primopredaje se, prema optužbama, dogodila početkom travnja ove godine u Večkovićevoj kući kada je kod njega, dan nakon što je podignuo 70.000 eura, na kratko u posjet došao Mikulić, te se ubrzo odvezao, javlja Jutarnji list.

Mjesec dana kasnije u kratki posjet Večkoviću su automobilom zajedno došli Mikulić i Krasić, a nakon kratkog zadržavanja obojica su se odvezli. Zaustavili su se na jednom parkiralištu te su prema sumnjama istražitelja dogovarali raspodjelu novca, ne znajući da im je u automobilu postavljena buba. Nedugo nakon toga su se razišli, a Mikulić je rekao Krasiću: "Sutra se vidimo na kavi".

Sljedećeg dana snimljena je i primopredaja žute kuverte koju je Mikulić donio Krasiću, a u kojoj se nalazio dio novca.

U najmanje godinu dana tajnog nadzora snimljeni su sati i sati Mikulićevih razgovora. Tako su, između ostalog, snimljeni i razgovori o mesu i građevinskom materijalu, što je osim novca, prema optužbama USKOK-a, navodno isto bilo sredstvo podmićivanja.

USKOK sumnja da je meso dolazilo iz Vugrinčevih mesnica, budući da se Vugrinec, osim kamenolomima, bavio i prodajom mesa. Građevinski materijal navodno je bio kamen izvučen iz njegovih kamenoloma, a Krasić ga je, prema sumnjama, tražio za radove na kućama bliskih osoba.

Iz jednog od prisluškivanih razgovora vidjelo se i da je Mikulić bio zabrinut da bi netko mogao otkriti da se sastaje s privatnim poduzetnicima. Zato je predloženo da se sastanu negdje u Sloveniji, a ne u Hrvatskoj.