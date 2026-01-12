Oštro poručio Trumpu: "Spremni smo braniti domovinu do posljednje kapi krvi"

Kubanski čelnik odbacio je zahtjev Donalda Trumpa da karipska država postigne dogovor s Washingtonom nakon što je američki predsjednik upozorio da će Havana biti odsječena od venezuelske nafte i financijskih sredstava, na koja se oslanja već desetljećima.

"Nitko nam ne diktira što ćemo raditi", poručio je kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel reagirajući na Trumpovo inzistiranje da komunistička zemlja mora postići dogovor prije nego što, kako je rekao, bude prekasno.

Kuba već dugo prima velike količine pomoći iz Venezuele, zemlje bogate naftom. No nakon hvatanja venezuelskog čelnika Nicolása Madura tijekom američke operacije i Trumpove najave da će Venezuela SAD-u predati između 30 i 50 milijuna barela nafte očekuje se da će Havana biti suočena s ozbiljnim gospodarskim izazovima.

"Kuba je dugi niz godina živjela od velikih količina nafte i novca iz Venezuele. Zauzvrat, Kuba je pružala sigurnosne usluge za posljednja dva venezuelska diktatora, ali tomu je sada kraj", napisao je Trump u nedjelju na platformi Truth Social.

"Više neće biti nafte ni novca koji će ići na Kubu – nula!" dodao je prije nego što je pozvao na postizanje sporazuma. Trump pritom nije pojasnio što bi eventualni dogovor s Havanom konkretno uključivao.

Kubanska vlada objavila je da su tijekom američke operacije hvatanja Madura u borbenim djelovanjima poginula 32 kubanska državljana.

Díaz-Canel brzo je odbacio svako vanjsko miješanje u unutarnje poslove Kube.

"Kuba ne napada; Sjedinjene Države napadaju je već 66 godina. Kuba ne prijeti, već se priprema i spremna je braniti domovinu do posljednje kapi krvi", rekao je kubanski predsjednik.

U očitoj aluziji na Trumpa dodao je da oni koji sve pretvaraju u posao, pa čak i ljudske živote, nemaju moralno pravo upirati prstom u njegovu zemlju.

Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodríguez ranije je izjavio da Kuba ima apsolutno pravo uvoziti gorivo od svojih gospodarskih partnera bez uplitanja Sjedinjenih Država te je odbacio Trumpove tvrdnje da je Havana razmjenjivala sigurnosne usluge za venezuelsku naftu i novac, piše CNN.

"Sjedinjene Države ponašaju se kao kriminalni i nekontrolirani hegemon koji prijeti miru i sigurnosti ne samo Kube i ove hemisfere već i cijelog svijeta", poručio je Rodríguez.

U kasnijim izjavama novinarima u zrakoplovu Air Force One Trump je rekao da SAD vodi razgovore s Kubom iako nije bilo jasno na kojoj se razini ti kontakti odvijaju.

Trump je također naveo da je jedna od tema o kojoj želi razgovarati pitanje ljudi koji su došli iz Kube, a koji su, kako je rekao, bili prisiljeni napustiti zemlju ili su iz nje protjerani.

Sjedinjene Države već desetljećima zagovaraju promjenu režima na komunističkoj Kubi, kojom od 1961. godine upravlja socijalistički politički sustav temeljen na načelu jedne države i jedne stranke.

Ključni zagovornik promjene režima unutar Trumpova kabineta je državni tajnik Marco Rubio.