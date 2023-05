Od 1. siječnja iduće godine stižu veće plaće, tako tvrdi Vlada koja je predstavila svoju poreznu reformu. Tek što smo doznali detalje - stigle su reakcije sa svih strana. Jedni smatraju kako će građani imati koristi, dok drugi sumnjaju da u pozadini stoje politički motivi. Oporba sve naziva predizbornim trikom koji će na kraju opet platiti građani.

Za oporbene gradonačelnike velikih gradova stvari su kristalno jasne. Sve će se, bijesno upozoravaju, prelomiti na njima.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović kaže kako u riječkom slučaju ukidanje prireza znači "gotovo devet milijuna eura manje prihode u gradskom proračunu, a to nisu neki imaginarni novci. Iz tih novaca financiraju se i vrtići, škole, naši programi u obrazovanju, Autotrolej, naš javni prijevoznik", tvrdi.

Splitski gradonačelnik kaže da je ovo smišljeni udar na najveće gradove. "Ja mislim da je ovo obračun gospodina Plenkovića s gradonačelnicima Zagreba, Rijeke i Splita prvenstveno, jer mi ne pripadamo vladajućoj opciji, nego smo opcije progresivne, koje naše gradove razvijaju na način na koji se razvijaju svi zapadnoeuropski gradovi svijeta", jasan je Ivica Puljak.

Sve o rastu plaća na jednom mjestu: Tko će profitirati najviše, a tko najmanje

HDZ-ov gradonačelnik Ivan Radić, očekivano, reformu podržava. Kako će se ona primijeniti u Osijeku znat će se u idućima danima.

Njegov dubrovački kolega Mato Franković već ima ideju što će poskupjeti. "Nećemo mijenjati porez na dohodak. Ono što ćemo mijenjati jest politika cijena po pitanju javnih površina, po pitanju gospodarenja imovinom i tako dalje".

Plenković predstavio poreznu reformu: Pogledajte kome će i koliko rasti plaća

U Zagrebu sve još uvijek zbrajaju i oduzimaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao je da će reformu komentirati tek kada je detaljno prouči. No ono što je ugrubo, preliminarno izračunao njegov stranački kolega ne izgleda dobro.

"Dakle, posebno u gradu Zagrebu gdje prirez čini u stvarnosti 10 % redovnih prihoda grada, ne možemo financijski izdržati ukidanje prireza osim tako da povećamo stope poreza na dohodak do one maksimalne mjere, do maksimalnog plafona kako je danas predstavljeno", kaže saborski zastupnik Možemo! Damir Bakić.

Hoće li što i koliko poskupjeti još se ne zna, ali jasno je, smatra oporba u koga će se upirati prstom.

Zvonimir Troskot, saborski zastupnik Mosta, kaže da upravo to i očekuje, "da će se sad cijela loptica prebaciti na lokalnu samoupravu kako su nesposobni i neučinkoviti".

Hoće li nakon ukidanja prireza građanima porasti plaće? Novinar Dnevnika Nove TV otkriva: "Vrag je u detaljima"

SDP-ov Boris Lalovac kaže kako je "ovo što se sad napravilo, vidi se da je to kratkoročno, da je to zbog izbora sljedeće godine i bildanja BDP-a. A građani će vidjet 2024, da će to zapravo biti zanemarivo povećanje plaća. Zato što je Vlada odlučila igrati igru 'mi ćemo vam povećati plaće, a zli gradonačelnici će vam to oduzeti'.

Zgroženi su i zadiranjem u mirovinski sustav.

Davorko Vidović, saborski zastupnik Socijaldemokrata, tvrdi da se "potpuno dezavuira načelo uzajamnosti, gdje to znači da visina buduće mirovine ovisi o visinu uplata i dužini uplata. Dakle to su vrlo štetne i ozbiljne posljedice jednoga ovakvoga manevra".

Predsjednik gospodarske komore Luka Burilović vjeruje da će reforma potaknuti osobnu potrošnju pa time i rast BDP-a, a sve pozdravlja i udruga poslodavaca.

<p>Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr. <br />

<br />

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga <a target="_blank" href="https://novavideo.dnevnik.hr/">besplatno na novatv.hr</a>.<br />

</p>