Vlada je predstavila novi krug porezne reforme kojoj je glavni cilj, kako je poručio premijer Andrej Plenković, povećanje plaća, i to ponajviše onima s najmanjim primanjima.

Novom poreznom reformom koja stupa na snagu 1. siječnja iduće godine Vladi je cilj prije svega povećati primanja onih građana koji imaju najmanje plaće, obećao je premijer.

Najveća je promjena zapravo ukidanje prireza, međutim kako će se to odraziti na plaće građana, ovisi o jedinicama lokalne samouprave, koje do kraja godine trebaju donijeti nove porezne stope poreza na dohodak.

Što se sve mijenja:

Podizanje osobnog odbitka

Osobni odbitak diže se s 530,90 na 560 eura.

Povećava se osobni odbitak za uzdržavane članove

Za samca s bruto plaćom od 700 eura, to bi trebalo donijeti povišicu od 41,82 eura, a za samca s bruto plaćom od 1290 eura od 6,42 eura.

Za obitelj s dvoje djece i plaću od 700 eura bruto povišica bi bila 45 eura, a za one s plaćom od 1290 eura bruto i dvoje djece za 75 centi.

Smanjuje se osnovica za mirovinsko osiguranje (I. stup)

Za bruto plaće do 700 eura fiksna olakšica bit će 300 eura, a za plaće od 700,01 do 1300 eura postupno se smanjuje olakšica.

Jedinicama lokalne samouprave ukida se prirez, ali im se omogućava da sami određuju koliki će biti porez na dohodak

Primjer: Gradu Zagrebu, koji ima prirez od 18 posto, raspon u kojem može odrediti nižu stopu poreza na dohodak je 15 do 23,6 posto, a višu od 25 do 35,4 posto.

Općine koje su dosad mogle odrediti prirez do 10 posto, moći će odrediti stopu poreza na dohodak od 15 do 22 posto za nižu stopu i 25 do 33 posto za višu.

Za gradove do 30 tisuća stanovnika, koji sada mogu odrediti prirez do 12 posto, novi raspon određivanja poreza na dohodak je između 15 i 22,4 posto za nižu stopu i između 25 i 33,6 posto za višu, a za gradove s više od 30 tisuća stanovnika koji su do sada mogli imati prirez do 15 posto, raspon je od 15 do 23,6 odnosno 25 i 34,5 posto.

Podiže se prag za primjenu više stope poreza na dohodak s 47.780 na 50.400 eura

Oporezivanje napojnica

Određen je neoporezivi iznos napojnica od 3360 eura bez obzira na način plaćanja. Iznos napojnice iznad neoporezivog dijela oporezuje se kao konačan drugi dohodak po stopi od 20 posto (obračun poreza bez doprinosa).

Rok za plaćanje poreza na dohodak

Rok za plaćanje porezna na dohodak utvrđuje se na 28. veljače, bez obzira na datum, podnošenje prijave, a porez na dobit plaćat će se 30. travnja.

Cijeli dokument pogledajte u nastavku:

