HDZ-ova koalicija traži zabranu festivala na otvorenom: "I djeca moraju gledati neukusnu golotinju i perverzije"

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Cresa tijekom posljednje točke dnevnog reda 24. sjednice, koja je sazvana za četvrtak, raspravljat će o Fringe Festivalu. On se u Cresu održava od 2022. godine, a ove godine trebao bi se održati

u periodu od 20. do 29. svibnja.

Okuplja izvođače burleske, cirkusa i cabareta iz svih dijelova svijeta na vanjskim terasama ugostiteljskih objekata u gradu Cresu. Festival se promovira kao mjesto okupljanja i povezivanja različitih sudionika umjetnosti, filma, glazbe i kulture, uz pohađanje raznih radionica i prezentacija i upoznavanjem s kulturom Cresa i Hrvatske.

No, Klub vijećnikaHDZ – Hrast - Hrvatski suverenisti predložio je da se spomenuti festival zabrani na javnim površinama Grada Cresa, svim objektima u vlasništvu grada te trgovačkim društvima u su/vlasništvu grada. Prijedlog su obrazložili konstatacijom kako festival zapravo promovira sve samo ne ono što navode o sebi.

"Ovaj je festival sveprisutan i vidljiv ne samo korisnicima ugostiteljskih objekata već i svim prolaznicima, starijima, a i onim mlađima i to je ono što predstavlja najveći problem: dostupnost jednog takvog neumjesnog sadržaja našoj djeci. Ti sadržaji su neprimjereni plesni performansi praćeni neukusnom golotinjom (npr. plesačica u tangama i s cvjetićima na bradavicama) i povicima upitnog morala koji se održavaju u neprikladnim terminima usred bijela dana dok se djeca vraćaju s plaže, idu s roditeljima ili prijateljima na sladoled ili do trampolina.", navodi se u prijedlogu o zabrani te se dodaje:

"Upravo zbog nemogućnosti izbjegavanja festivala jer se radi o javnim prostorima dostupnima svim prolaznicima, a koji svojim sadržajima i načinom izvedbe izaziva negodovanje pa i zgražanje velikog dijela naših sugrađana, ali i gostiju (turista), osjetili smo se dužnima predložiti gradonačelniku i gradskom vijeću da raspravom pokušaju donijeti odluku je li održavanje ovakve vrste festivala ono što je Cresu zaista potrebno i želimo li svoju turističku ponudu temeljiti na jednom ovakvom sadržaju? Želimo li da djeca u jednom gradu – Prijatelju djece budu izložena ovakvom programu punom vulgarnosti i perverzije?

Dodaju kako pomicanje termina održavanja u kasnije sate, što se uradilo lani, nije rješenje.

"Zašto djeca ne bi nakon 21 sat, recimo prošetala sa svojim roditeljima do centra grada? Nije zanemarivo ni to što svoje nezadovoljstvo i neshvaćanje za potrebom ovakvih sadržaja iskazuju i naši gosti (turisti) koji se žale na buku koju izvođači svojim povicima i glazbom, a onda i reakcijama gledatelja uzrokuju do kasno u noć. Performansom kojeg izvode sudionici ovog festivala direktno se narušavaju i ugrožavaju prava djece, a i ostalih građana koji su izloženi neprimjerenim i nemoralnim sadržajima. Lani su upravo ti roditelji, njih više od 600, potpisivali peticiju kojom su željeli izmjestiti održavanje Fringe Festivala iz centra grada", navode iz Kluba vijećnika HDZ – Hrast - Hrvatski suverenisti.