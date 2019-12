Nakon gotovo 13 godina sljemenska žičara više nije upitna. Iako su radovi započeli još u siječnju, Grad je novac osigurao tek sada. Potpisan je kredit s četiri banke, a dok oporba tvrdi da je projekt preplaćen, ni građani nisu oduševljeni astronomskim iznosom.

Grad je u srijedu potpisao kredit za gradnju sljemenske žičare s četiri banke. Ukupan iznos je 537 milijuna kuna, kamatna stopa 2,75, rok otplate 15 godina. "Kada imate keš, lovu ili kapital iz tekućeg priljeva, onda ne dižete kredit, tu nema nikakve filozofije. Sve ostalo je šloganje, a mi ne šlogamo, mi radimo ozbiljnim poslom", opravdava kredit gradonačelnik Zagreba Milan Bandić.

Ozbiljno je Bandić najavljivao žičaru uoči svakih lokalnih izbora. Tako i uoči posljednjih 2017. Tada je obećao da će žičara biti u potpunosti gotova do kraja 2019., no lopatu, pa manevar bagerom, odradio je tek ovog siječnja.

Prva procjena vrijednosti projekta bila je oko 250 milijuna kuna, ali ubrzo se popela na 375 milijuna. Sada kad je gradnja ušla u visoku fazu, ukupni trošak dvostruko je veći nego što se prvotno komuniciralo.

Od podnožja do vrha Sljemena vožnja će trajati 16 minuta, a u sat vremena moći će se prevesti do 1500 putnika. No vožnja neće biti besplatna niti jeftina. Uz cijenu karte, građani će svake godine zbog kredita gradnju žičare plaćati oko 38 milijuna kuna, i to idućih 15 godina.

Iako su suglasni da to nije financijski dobro, građani su suglasni da je to dobro za Zagreb. Ipak, malverzacije koje očekuju bacaju sjenu na korist od žičare. "To je prestrašno, ne znam šta drugo reći, ljudi sve vide i sve se zna", kaže Zagrepčanka Vesna.

Njezin sugrađanin Branimir uvjeren je da se o tome treba pitati svu našu djecu jer će sve to oni plaćati. Gradska oporba cijele godine ukazuje na nepravilnosti sa žičarom. Tvrde da je projekt preplaćen i neisplativ te da se posao radio stihijski.

"Ovdje se krenulo prvo raditi, ugovorili su se izvođači radova, krenulo se s radovima i sad pri završetku gradnje oni rade financijsku analizu jer trebaju dići kredit od 530 milijuna kuna", ljutit je zastupnik u Gradskoj skupštini Tomislav Tomašević.

Ni njegov kolega Renato Petek nije zadovoljan. Tvrdi da će Zagreb od žičare imati korist svega tri godine koje će ju koristiti u kontekstu isplativosti. "U dokumentaciji vezanoj za kredit stoji da će projekt biti isplativ nakon 37 godina, a vijek trajanja žičare procijenjen je na 40 godina", zaključio je.

Metar žičare Zagrepčani će platiti nešto više od 10 tisuća eura. Usporedbe radi, jedna od najmodernijih žičara u poznatom francuskom Val-d'Isèreu, po metru je stajala 6 i pol tisuća eura.

