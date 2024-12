Stiže pogoršanje, pazite na ledenu kišu! Detalje o vremenu otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Nad našim je dijelom Europe, tlak zraka u padu. Vlaga raste. Slabi utjecaj anticiklone koja je donijela nešto sunca, a jača ciklonalni utjecaj s Mediterana i Jadrana. Međutim, riječ je o jednom relativno slabom pogoršanju koje će nas zahvatiti u petak u noći te u subotu.



Do jutra će se oborine proširiti na velik dio zemlje. Tako će prijepodne biti pretežno do potpuno oblačno. Na Jadranu će pri tome biti lokalnih pljuskova i grmljavine, ponajprije u Dalmaciji. No, prema sredini dana, s juga će se razvedravati. Na kopnu će padati oborina na granici kiše i snijega, koja se ponegdje može smrzavati na hladnom tlu te stvarati opasnu poledicu. Veća vjerojatnost za to je u Lici, Gorskom kotaru i središnjoj Hrvatskoj.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, no na Jadranu će biti vjetrovito. Tamo će u jutarnjim satima puhati umjereno do jako jugo koje će već prijepodne okrenuti na tramontanu, prvo na sjeveru. Bit će i pomalo hladno, najniža temperatura, na kopnu od -3 do -1, a na obali od 6 do 10.



I drugi će dio dana u središnjoj Hrvatskoj biti oblačan, no oborine će uglavnom prestati. Još je malo kiše moguće samo lokalno u ranopopodnevnim satima. Navečer će se pak stvarati magla. Maksimalna temperatura bit će oko 3 Celzijeva stupnja.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu također potpuno oblačno. Poslijepodne će pasti još malo kiše, iako rjeđe nego prijepodne. Zapuhat će slab sjeverac, tako da će biti hladno - najviša temperatura ovdje će biti oko 2.



U Istri, Primorju i na Kvarneru promjenjivo oblačno, uz više sunca nego ujutro, i samo rijetko malo lokalne kiše. Puhat će umjerena tramontana, pa će uz temperaturu od 8 do 11 biti svježe.

U Gorskoj Hrvatskoj i dalje oblačno. Malo slabe kiše poslijepodne još može pasti u Lici. Maksimalna temperatura između 1 i 3.



U Dalmaciji će se od sredine dana postupno razvedravati, pa će popodne biti više sunca. Ipak, ne mogu se isključiti niti lokalni pljuskovi. Oni su u tom drugom dijelu dana vjerojatniji na jugu. Duž cijele obale će zapuhati tramontana, i to umjerena do jaka, a temperatura će biti između 10 i 14.

Idućih će se dana vrijeme stabilizirati. Imat ćemo više sunca, ali na kopnu i čestu maglu, koja se ponegdje može dulje zadržavati, osobito u nedjelju, tako da će tad još biti pomalo tmurno. Jutra će, uz tu maglu, biti hladna, stupanj-dva, ispod nule, pa će biti i mraza, ali sljedeći tjedan zato dani će biti sve topliji. U utorak će već biti oko 10 stupnjeva.



Na Jadranu će biti više sunca, i samo malo oblaka, a često će biti i vedro. Samo u nedjelju na jugu može biti još ponekog kraćeg pljuska. Bit će svježe i hladno, uz buru i tramontanu, osobito u nedjelju kad će puhati jako, lokalno i olujno. Zatim početkom sljedećeg tjedna one slabe, pa će uglavnom puhati umjereno. Temperatura će ujutro biti oko 7, a danju će blago rasti, prema 15.



U petak u noći nam stiže jedno slabije pogoršanje koje će i u subotu djelovati na nas. Bit će kiše i susnježice, a lokalno u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj ujutro može padati i prehladna kiša, ona koja se ledi u dodiru s hladnim tlom pa treba paziti na poledicu. Nedjelja će biti povoljnija, uz više sunca, ali na kopnu i dugotrajnu maglu.

