Obnovljena je jedna od najprometnijih gradskih prometnica – Horvaćanska cesta. Radovi će biti završeni u dvostruko kraćem roku od najavljenog te će ona u petak u 4:00 sata biti puštena u promet.

Prije roka je završena i prva faza radova na uređenju pune širine prometnice Ulice Bernarda Vukasa na dijelu od Horvaćanske ceste do Ulice Antuna Stipančića, a počelo je i uređenje druge faze, priopćili su iz Grada Zagreba.

Na Vukasovoj ulici od Ulice Antuna Stipančića do potoka Vrapčak uređuje se kolnik i obnavlja postojeće parkiralište. Privremena prometna regulacija će na tom dijelu trajati do petka, 22. studenog do 20:00 sati, a obilazni pravac je: Ulica Bernarda Vukasa – Horvaćanska – Hrgovići – Ulica Bernarda Vukasa i obratno.

Građane se moli da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, a očekuje se da radovi na nastavku uređenja Ulice Bernarda Vukasa neće dodatno opteretiti promet novouređenom Horvaćanskom cestom.

Pročitajte i ovo Otputovao u Budimpeštu Plenković o rezultatima izbora u SAD-u: "Već imamo iskustva s administracijom Donalda Trumpa"

Pročitajte i ovo GDJE JE? Na zajedničkoj obiteljskoj fotografiji obitelji Trump pojavio se čak i Elon Musk, ali jedne važne osobe nema