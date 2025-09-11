Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Ponzijeva shema

Hrvatskom hara nova prijevara: "Ni slučajno ne ulazite u ove grupe, pozovite policiju"

Piše V. S., 11. rujna 2025. @ 18:28 komentari
Aplikacije, ilustracija
Aplikacije, ilustracija Foto: Getty Images
Posljednjih dana u hrvatskim se medijima pisalo i ukazivalo na aktivnosti subjekta XueX koje predstavljaju financijsku prijevaru kroz piramidalnu shemu. Hanfa je stoga poslala važno upozorenje građanima.
Najčitanije
  1. Marko Bošnjak 6
    pokazao i prijetnje

    FOTO Gnjusni komentari Marka Bošnjaka na ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
  2. Bolnica u Slavonskom Brodu
    Traju izvidi

    Stravičan slučaj u Slavoniji: Preminulo dijete (2) od posljedica opeklina
  3. Hitna pomoć BiH, ilustracija
    UŽAS U BIH

    Dječak od 11 mjeseci preminuo na putu do bolnice, otac ga sam morao voziti: "Rekli su nam: 'Dat' ćemo čepić'"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Hanfa upozorava na nastavak prijevara XueX EG Investment Group
Ponzijeva shema
Hrvatskom hara nova prijevara: "Ni slučajno ne ulazite u ove grupe, pozovite policiju"
FBI objavio fotografije osumnjičenog za atentat na Charlieja Kirka
MOLE POMOĆ JAVNOSTI
FBI objavio fotografije: "Ovo je osumnjičeni za atentat na Trumpovog saveznika"
Podignuta optužnica: Pet osoba na tapeti nakon što se dječak (14) ugušio u centru za rehabilitaciju
objavio dorh
Podignuta optužnica: Pet osoba na tapeti nakon što se dječak (14) ugušio u centru za rehabilitaciju
Butković: Odluku Povjerenstva komentirat ću kad ju primim
VISOKA KAZNA
Butković se oglasio o kazni Povjerenstva: "Već sada mogu najaviti..."
Trumpov izaslanik : Želimo uskoro ponovno otvoriti svoje veleposlanstvo u Minsku i normalizirati odnose
"U BLISKOJ BUDUĆNOSTI"
Trump planira ponovno otvaranje veleposlanstva u zemlji Putinovog saveznika: "To se mora dogoditi"
Zelenski poziva saveznike da preispitaju protuzračnu obranu
upad dronova
Zelenski upozorio saveznike nakon incidenta u Poljskoj: "Dobro razmislite..."
FOTO Marko Bošnjak komentirao ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
pokazao i prijetnje
FOTO Gnjusni komentari Marka Bošnjaka na ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
Stravičan slučaj u Slavoniji: Preminulo dijete (2) od posljedica opeklina
Traju izvidi
Stravičan slučaj u Slavoniji: Preminulo dijete (2) od posljedica opeklina
Otac morao voziti bebu u bolnicu jer nije bilo sanitetskog vozila, dječaić preminuo na putu
UŽAS U BIH
Dječak od 11 mjeseci preminuo na putu do bolnice, otac ga sam morao voziti: "Rekli su nam: 'Dat' ćemo čepić'"
Supruga ubijenog Charlieja Kirka par sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
proročanska poruka
Supruga ubijenog Charlieja Kirka nekoliko sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
Bošnjak nakon grozomornih komentara o ubijenom Kirku objavio novu poruku
Stravično ubojstvo
Bošnjak nakon grozomornih komentara o ubijenom Kirku objavio novu poruku: "Molim vas da poštujete moju odluku"
Andrej Plenković o aktualnim temama
Ublažavanje mjera
Plenković objavio: "Idemo u fazno otpuštanje..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
FOTO Marko Bošnjak komentirao ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
pokazao i prijetnje
FOTO Gnjusni komentari Marka Bošnjaka na ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
Otac morao voziti bebu u bolnicu jer nije bilo sanitetskog vozila, dječaić preminuo na putu
UŽAS U BIH
Dječak od 11 mjeseci preminuo na putu do bolnice, otac ga sam morao voziti: "Rekli su nam: 'Dat' ćemo čepić'"
Supruga ubijenog Charlieja Kirka par sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
proročanska poruka
Supruga ubijenog Charlieja Kirka nekoliko sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
show
Darku Laziću kamatari u Beču prekinuli nastup
jeziv trenutak
Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van?
Tereza Kesovija bila je na komemoraciji za Gabi Novak
neraskidiva veza
Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak
Svi komentiraju rođendansku tortu Luke Modrića
''Veliki Luka''
Zašto svi pričaju o Modrićevoj rođendanskoj torti? Bit će vam jasno kad je vidite!
zdravlje
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Nutricionisti preporučuju
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Signal da posjetite liječnika
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
zabava
"Bosanski Spider-Man": Snimka radova nasmijala regiju, jesu li i vaše instalacije takve?
Jao…
"Bosanski Spider-Man": Snimka radova nasmijala regiju, jesu li i vaše instalacije takve?
"Klasično balkaniranje": Majstori potezom nasmijali cijelu regiju, kako im je ovo uspjelo?
Jao…
"Klasično balkaniranje": Majstori potezom nasmijali cijelu regiju, kako im je ovo uspjelo?
Medvjed im se uspio prikrasti usred bijela dana, gledatelje šokirala reakcija
Lukavi medo
Medvjed im se uspio prikrasti usred bijela dana, gledatelje šokirala reakcija
tech
NASA zagolicala maštu javnosti: U dolini Neretve pronađeni tragovi izvanzemaljskog života?
Na Marsu
NASA zagolicala maštu javnosti: U dolini Neretve pronađeni tragovi izvanzemaljskog života?
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
"Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili
3I/ATLAS
"Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili
sport
Tko je Miloš Lukovac? Maltretirao navijače u Beogradu, borio se u Zagrebu, Hrvat ga nokautirao
NIJE DUGO IZDRŽAO
VIDEO Tko je Vučićev čovjek koji je tukao navijače? Borio se u Zagrebu, Hrvat ga ekspresno završio
Lukas Podolski popljuvao bivšeg Vatrenog
auu!
Lukas Podolski popljuvao bivšeg vatrenog: "Nikad ne bih takvog čovjeka u klubu"
Hajduk saznao potencijalnog protivnika u osmini finala Kupa
Napunit će blagajnu
Velika fešta u najavi: Hajduk saznao potencijalnog protivnika u Kupu
tv
Leyla: Je li zaista očekivala ovakvu vijest?
LEYLA
Leyla: Je li zaista očekivala ovakvu vijest?
Kumovi: Cijelu se noć borila za život, a još im i nepoznata osoba spava na kauču
KUMOVI
Kumovi: Cijelu se noć borila za život, a još im i nepoznata osoba spava na kauču
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
putovanja
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
S razlogom: Spud Bud ili kako je Zagreb poludio za punjenim krumpirima
Viralni hajp
Zagreb je poludio za ovim jelom: Otvoren restoran koji poslužuje samo punjeni krumpir
Novi kviz općeg znanja: Možete li na svih 15 pitanja dati točan odgovor?
Lako?
Novi kviz općeg znanja: Možete li na svih 15 pitanja dati točan odgovor?
novac
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Biste li ih vozili?
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Koja europska zemlja ima najtočnije vlakove?
Jesmo li na dnu?
Koja europska zemlja ima najtočnije vlakove?
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
lifestyle
Vanja Modrić u bijelim tenisicama i bikirnici na Maksimiru 2025.
Za nju postoji lista čekanja
Vanja Modrić nosila je bijele tenisice na maksimirskom travnjaku, ali najviše pažnje privukla je njezina torba
Naše čitateljice odabrale najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
JESTE IZNENAĐENI?
Više od 5700 čitateljica odabralo je najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
sve
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
Darku Laziću kamatari u Beču prekinuli nastup
jeziv trenutak
Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van?
Tereza Kesovija bila je na komemoraciji za Gabi Novak
neraskidiva veza
Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene