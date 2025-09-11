Hrvatskom hara nova prijevara: "Ni slučajno ne ulazite u ove grupe, pozovite policiju"

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) poziva građane na oprez jer je uočeno da subjekt XueX EG Investment Group (dalje: XueX) nastavlja s aktivnostima u svrhu prijevare građana. Pritom XueX koristi nove nazive i kontaktira građane putem novih kanala.

Posljednjih dana u hrvatskim se medijima pisalo i ukazivalo na aktivnosti subjekta XueX koje predstavljaju financijsku prijevaru kroz piramidalnu shemu (tzv. Ponzijeva shema). Hanfa ističe da su Ponzijeve sheme primjer prijevara koje nisu povezane s radom Hanfinih subjekata nadzora. U ovom slučaju nije riječ o registriranom društvu koje je Hanfin subjekt nadzora te Hanfa nije nadležna za provedbu postupaka nad istim. Zato Hanfa poziva građane na oprez i da se obrate policiji u slučaju sumnje na takvu prijevaru.

Posebno se ističe nastavak prijevarnih aktivnosti XueX-e putem novih grupa na Telegramu, novog imena i lažne internetske stranice naziva www.sklcoinc.com. U navedenu lažnu investicijsku grupu na Telegramu može se ući ili uplatom određenog novčanog iznosa (300 - 1000 dolara) ili pozivom od strane prijatelja koji prosljeđuju kod za ulazak u grupu.

"Upozoravamo građane da ne ulaze u spomenute grupe te da ne uplaćuju novac prevarantima čak i bez obzira na to što ih u grupu često puta pozivaju njihovi poznanici", naglasili su iz Hanfe.

Ovo su znakovi potencijalne prijevare:

Društvo nema dozvolu za rad, odnosno ne nalazi se u Registrima Hanfe

Obećanje visoke i nerealne zarade

Hitnost – sada, odmah, jedinstvena prilika

Internetska stranica nema sve potrebne elemente (naziv regulatora, opće uvjete poslovanja i sl.)

Obratiti pozornost na potencijalne falsificirane logotipe i potpise institucija

Fokus na pozivanje drugih – dobit se ostvaruje kroz dovođenje novih članova, umjesto kroz realne proizvode ili usluge

Traži se dodatna uplata da bi se isplatila zarađena sredstva (npr. lažne porezne obaveze, naknade za transakciju i sl.)

"Građanima savjetujemo da budu izrazito oprezni kada prime ponude za ulaganja od nepoznatih osoba ili društava, bez obzira je li to putem zatvorenih grupa na društvenim mrežama, telefonski ili putem javljanja na internetske oglasa", istaknuli su.

Iz Hanfe također naglašavaju da se građani prije odluke o ulaganju dobro informiraju o tome s kime će poslovati. Prije svega preporučuje se provjeriti ima li društvo dozvolu za rad tj. je li društvo registrirano i regulirano od strane Hanfe ili ima dozvolu za rad u Hrvatskoj na osnovu notifikacije. To mogu učiniti uvidom u Registre Hanfe, a mogu se i obratiti Hanfi na e-mail adresu potrosaci@hanfa.hr ili telefonom na 01/6173-281.