Oprez u prometu zbog početka nastave! "Najvažnije je smanjiti brzinu u zonama osnovnih škola"

Uz nove torbe, pernice i prijatelje, promet je također na meniju učenika. "Cesta se prelazi tako što prvo pogledamo lijevo pa desno, i ako nema auta možemo proći", naučila je Nina iz Zagreba.

Prvih dana s roditeljima, nakon toga, samostalni u prometu, a oprezni uvijek. Una iz Rijeke zna da treba "gledati boje i znakove"

"Najvažnije je smanjiti brzinu u zonama osnovnih škola i sama ona dozvoljena brzina od 40 kilometara na sat nije sveto pismo, dakle maksimalno smanjimo brzinu u tih pedesetak do sto metara kod osnovnih škola", objasnio je Krešimir Mišić iz službe prometne policije, PU Zagrebačka.

Do kojih će neki na žalost doći bez pješačke staze. Zvjezdana Horvat iz HAK-a objašnjava da "tu moramo posebnu pozornost skrenuti vozačima autobusa i teretnih vozila koji su malo širi po gabaritima pa zauzimaju veći dio kolnika dakle tu treba posebno paziti na djecu koja hodaju", napominje.

Distrakcija i nesudjelovanje u prometu, veliki je problem učenika. Oni stariji imaju poruku za prvašiće. "Trebamo spustiti mobitele i trebamo cestu pogledati lijevo i desno pa je onda preći. Ne smijemo gledati u mobitele, govori Borna, dok Domagoj nikada nije sa slušalicama u ušima prelazio cestu.

Osim djece, policija će promatrati i roditelje. "Ovim putem apeliramo da ne staju na obilježene pješačke prijelaze, na nogostupe kojima se i njihovo dijete kreće do škole i na taj način ometaju normalno dječje prometovanje pješice", objašnjava Mišić.

Sjedalice i sigurnosni pojas često se zaboravljaju. Poruka struke je jasna. "Da su vezana sigurnosnim pojasom i da sjede u auto sjedalici za onu djecu koja sjede otraga, oni koji sjede naprijed, također moraju biti vezani pojasom", nadovezala se Horvat.

Pripreme za put do škole odradili su brojni roditelji. Svatko na svoj način. Ivana je rekla svom dijetetu da ide najkraćim putem, dok je Sanja ponovila "svaki pješački prijelaz do škole cijeli put, rekla sam da mora obratiti pozornost na crveno zeleno svjetlo, i na pješačke prijelaze koji nisu označeni semaforom koji su nam najbitniji."



"Intenzivnije smo ukazali na probleme koji se mogu ukazati na putu prema školi mislim da je on to super savladao i da neće biti problema", govori Marko.

Koje ovih prvih dana možemo izbjeći povećanim oprezom, posebno u blizini škola.

