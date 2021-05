Predstavnici oporbe, izuzev Domovinskog pokreta, usprotivili su se u četvrtak najavama ministra obrane Marija Banožića kako se razmišlja o vraćanju obveznog služenja vojnog roka, a većina oporbenjaka tu je mogućnost stavila u predizborni kontekst.

Arsen Bauk kazao je da SDP ne podržava ponovno uvođenje obveznog vojnog roka, napominjući da je Hrvatska članica NATO-a, da većina članica nema takvu obvezu, pa u SDP-u u ovom trenutku ne vide okolnosti "zbog kojih bismo bili na putu prema obaveznom vojnom roku".

"Dio smo Saveza koji se obvezao da će uletjeti u obranu bilo koje članice, pa tako i nas i tako se moramo i ponašati. I dalje podržavamo koncept profesionalne vojske i dragovoljnog služenja vojnog roka. Nismo vidjeli nikakvu sigurnosnu ni financijsku analizu zašto bi o tome trebalo početi razmišljati", izjavio je Bauk novinarima u Saboru.

Ocijenio je da se ta najava može staviti i u predizborni kontekst jer je moguće, tvrdi, da dio političkog establishmenta misli da i ta tema može mobilizirajuće djelovati na njihove birače.

SDP ne vidi da je izloženost ugrozama

"Ne vidimo da je Hrvatska u ovom trenutku izložena bilo kakvim povećanim sigurnosnim ugrozama da bi sada trebalo razmišljati o uvođenju obaveznog služenja vojnog roka", poručio je.

Dođu li, pak, indicije za ozbiljnu ugrozu, onda, ističe Bauk, treba ponovno sjesti i to razmotriti. "S jedne strane zovemo turiste da nam dođu zbog sigurnosti, a sada ćemo pričati da nas netko ugrožava i da trebamo uvoditi obvezni vojni rok, što jedno s drugim ne ide", naglasio je.

Most: Nećemo se nakačiti na spin

Mostov Zvonimir Troskot ocijenio je kako je riječ o predizbornim političkim spinovima koji nisu službeni, da je to nastavak "svih onih regresa i prijevremenih isplata povrata poreza, kao i kupnje aviona koja će sutra biti objavljena".

"Mi se nećemo nakačiti na taj politički spin, jer je to preozbiljna tematika i htjeli bismo to raspraviti u službenoj sveobuhvatnoj raspravi. Želimo raspraviti koliko bi to koštalo, koliko bi vojni rok trajao, koga bi se zvalo na njegovo služenje, tko bi bio oslobođen i koje su strateške poruke za Republiku Hrvatsku takvim potezom", istaknuo je.

Troskot navodi i kako treba raspraviti treba li u ovom trenutku više izdvajati za vojsku ili za gospodarstvo, da su avioni geostrateško pitanje i neupitno je da hrvatsko nebo treba čuvati hrvatska eskadrila, ali da svaku novu investiciju treba raspraviti jer je dugoročnog karaktera.

Neozbiljno je raspravljati o vojnom roku dva dana prije izbora

"No, raspravljati o obaveznom vojnom roku dva dana prije izbora je neozbiljno", istaknuo je Troskot.

RF nije za vojni rok

Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović rekla je da u njenoj stranci nisu za uvođenje obveznog vojnog roka, ocijenivši zanimljivim da je ministar Banožić rekao kako je 70 posto ljudi za tu opciju, ali ne i na temelju kojeg istraživanja govori o tome.

"Čuli smo da je ministar u Srbiji predložio slično, pa se kalkulira je li to neki bilateralni dogovor, da budem ironična, koji se temelji na nekoj suradnji", kazala je Peović, također ocjenjujući da su ove najave motivirane i predizbornom kampanjom.

"Tužno je i da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govori o tome kao o podstreku ekonomiji. Ako ćemo ekonomije u regiji temeljiti na razvoju vojske i uvođenju vojnog roka, onda baš i nemamo neku strategiju gospodarskog razvoja ako militarizaciju društva povezujemo s razvojem gospodarstva", naglasila je.

Ante Prkačin iz Domovinskog pokreta naglasio je, pak, kako je oduševljen odlukom o ponovnom uvođenju obveznog vojnog roka, navodeći da je Hrvatskoj to potrebno zbog okruženja i političkih prilika u cijeloj Europi, pa i svijetu, "posebno zlo koje se događa u Crnoj Gori i Hrvatska mora biti spremna na najgore".

Hrvati su ratnički narod

"Mladi ljudi trebaju odslužiti vojsku, Hrvati su ratnički narod i puno bolje znamo ratovati nego raditi, jer da radimo i da imamo radne zapovjednike kakve smo imali vojne zapovjednike, onda bi stanje u državi bilo neusporedivo bolje. Ako Hrvatska ima vojsku i oružje, ne prijeti joj nikakva opasnost i treba se naoružati i imati vojni rok da se ne bismo bojali rata", kazao je.

Prkačin je ocijenio da Hrvatska ima malu vojsku, da ne zna koliko bi se NATO uključio braniti Hrvatsku su sukobu s bilo kome.

"Sudbina teško stečene države ne smije se prepustiti bilo čijoj dobroj volji, pa i NATO-a i zato svi moramo biti vični oružju. Ljude treba pozivati u rezervu i pripremati ih i tjelesno i tehnički za rat i onda rata biti neće. U proračunu mora biti novaca za to", zaključio je.