MORH se pohvalio, ali kao da nisu duboko zaronili u vlastitu arhivu: Umjesto njih učinila je to reporterka Dnevnika Nove TV

Na vojnu obuku u Požegu stigao je 181 mladić i djevojka koji su se za to javili dobrovoljno. "Želim steći vještine kojima ću dalje služiti domovini na Častan i dostojanstven način, kao što su to u Domovinskom ratu činili moj otac i moj stric", rekla je Milijana Danilović, dragovoljna ročnica.

"Očekujem stjecanje znanja, puno novih prijateljstava, avantura i razvoj u vojsci. Vidim se kao zrakoplovni tehničar i nadam se da ću napredovati", istaknuo je dobrovoljni ročnik Dominik Konestabo.

No, prije ozbiljne karijere i zajamčena posla u vojnoj službi, moraju svladati obuku. Traje dva mjeseca i nekima od njih ovo je prvi susret s oružjem.

"Na diplomskom studiju sam se opredijelila za nacionalnu i međunarodnu sigurnost u kojoj sam se bavila kako sociologijom, tako i vojskom i ratom kao socijalnim pojavama", napomenula je ročnica Mateja Maleš.

U Ministarstvu obrane pohvalili su se odličnim brojkama. Ove godine, kažu, imaju nikad bolji, najveći odaziv dragovoljaca. Država ih gura s 900 eura sigurne mjesečne plaće i računa na njih. No, čini se da ih novac i ne motivira previše jer ranijih godina bila je prava navala.

U mandatu bivšeg ministra obrane Damira Krstičevića, primjerice, na vojnim su poligonima imali puno više ročnika. Čak i prije njega, puška mnogima nije bila mrska. Bit će izazovno od 1. siječnja kad država uvede obavezni vojni rok. Stiže "nulta generacija" vojnika, a oni koji se pozovu na priziv savjesti, pomagat će civilnoj zaštiti.

Plan je da se uvježbavaju u vojarnama u Požegi, Sinju i Kninu. U osam tjedana trebat će svladati sve – od teorije do prakse. Još samo da napokon netko otkrije i što je sve to osmislio da bi riješio manjak vojnika, što želi postići i s kojim to zapovjednim kadrom te koliko će to država godišnje plaćati.

