Predsjednik Zoran Milanović dao je izjavu za medije na vojnom poligonu u Slunju. Komentirao je obavezan vojni rok i polemike s premijerom.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović i ministar obrane Mario Banožić prisustvovali su međunarodnoj vojnoj vježbi "Immediate Response 21". Na vježbi na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" u Slunju sudjeluje više od 1500 pripadnika hrvatskih, partnerskih i savezničkih Oružanih snaga.

Predsjednik Milanović izjavio je kako je sve što je vidio bilo impresivno. "Ovo je vrlo kompliciran i zahtjevan posao, ovo je bila vježba organizacije, a ne razmetanja silom. Bilo je impresivno, dobro i s mjerom i s partnerima", kazao je.

Komentirao je i mogućnost uvođenja obveznog vojnog roka. "Mene to zanima isključivo u funkciji obrane naše zemlje. Naš Ustav je tu dosta jasan, ne postoji obavezan vojni rok. Ustav razrađuje dužnost svih sposobnih građana, muškaraca i žena da sudjeluju prema sposobnostima, ali oni koje ne žele ne moraju. Ustav je tu dosta ograničavajući. U Europi samo nekoliko država ima obavezni vojni rok, to je Švicarska, Grčka i Austrija i više nitko. Čak ni Rusija to nema. Treba o tome dosta razmisliti", poručio je predsjednik.

Na pitanje mogu li odgojne metode biti motiv, odgovara: "Odgojne metode nad punoljetnim ženama i muškarcima!? Svakako bi to bilo komplicirano i to bi trebalo pripremati nekoliko godina, tu je cijeli niz preduvjeta. Ali imamo Ustav kakav imamo, u njemu piše da je obaveza, obaveza, ali....", kazao je predsjednik.

"Drugim riječima, mi sad imamo jedan ne veliki broj dragovoljaca koji se obučavaju. To su visoko motivirani mladići i djevojke. To jest nekakva baza hrvatske rezerve i pričuve. I oni su visoko motivirani. A svi oni koje su tjerali svih ovih desetljeća i ranije u vojsku, a i ranije, to su odradili... Tako da nismo baš bespomoćni".

Komentirao je kampanju za lokalne izbore. Na upit o zaoštravanju kampanje i kandidatu u Karlovcu koji je u sandučiću dobio metak, Milanović kaže: "Dobio je pokojni Gotovac kopčom u glavu. I to čovjek u godinama. Uvijek toga ima. Bitno je samo da se ne huška. Dopuštam si kao huškač da to kažem. Razlikujem huškanje od zezanja i kritike", kazao je Milanović i komentirao izjavu Plenkovića o slučaju na Brdu kod Kranja.

Naime, Plenković je Milanovića optužio za međunarodni incident, kojeg je navodno izazvao svojom izjavom.

"Na što je mislio Plenković? Kakav incident? A ne znate to! Znači, hrvatski predsjednik Vlade ide okolo i lupeta kao zadnja baba na placu o nekakvim napadima na bartolomejsko prijepodne Bugara u Hrvatskoj, pretpostavljam. Što? O čemu je govorio? E, pitajte njega. To je ozbiljna optužba. Ja sam za njega rekao da je komedijaš, ali ako on kažeš da sam huškač....

Kad kažeš da sam komunistički gojenac, ali huškač...Ja sam huškač s Pantovčaka? Dobro da nije rekao da sam huškač s Ovčara i Kablara. To je neodgovorno ponašanje, ali pitajte čovjeka što je mislio", kazao je i objasnio zašto je kritizirao Bugarsku zbog politike prema Sjevernoj Makedoniji.

"Čime sam ja to huškač? Time što sam upozorio da je politika jedne države, koja Hrvate u principu baš i ne zanima, prema drugoj državi, koja je nama prijateljska, da je dugoročno štetna, da je to iskaljivanje na slabijima. Da je to Bugarska koja je zajedno s nama partnerica u nastojanjima da postanemo dio schengenske zone, što Bugarska ne uspijeva godinama... nepravedno...rekao sam da je taj pritisak, ucjenjivanje jedne male susjedne države s ciljem da se dobije takav probitak, pogrešan".

Ponovo je komentirao radikalizaciju kampanje, rekavši da je i on dobivao prijetnje. "Dobivao sam ih prije svih njih i puno više", napomenuo je.

"Ulog je velik, mijenja se epoha, dolazi nešto drugo, nadam se da će biti nešto pošteno, odlaze kriminal i pljačka u zapećak i to neki ljudi ne mogu izdržati, ne mogu preživjeti. Ali nazivati druge ljude plaćenicima, praktički hrvatskim izdajnicima i prodanim dušama, e to ne može! I u tome treba tražiti ključne razloge radikalizacije za koju se nadam da neće dovesti do nasilja. To je neodgovorno ponašanje i huškanje. To su grozne stvari koje se ljudima serviraju. Prijeti se. Novac i zavist", kazao je.

Ministar Banožić komentirao je moguće uvođenje obaveznog vojnog roka. Uvjeren je da treba povećati broj ročnika, a da o modelima tek treba razgovarati.

"Dobrovoljni vojni rok daje određeni broj ljudi, ali treba razmišljati o modelu na koji način povećati broj ljudi. Da li obavezni vojni rok ili nešto drugo, to tek treba vidjeti", kazao je Banožić.

Na pitanje hoće li njegov prijedlog podržati premijer, Banožić je odgovorio: "Ako iznađemo model koji je prihvatljiv hrvatskom društvu, siguran sam da će premijer to podržati".