Dijelu hrvatskih poljoprivrednika prijeti oduzimanje zemlje: "Zelena grabež"

Zastupnici SDP-a i Možemo! Ustavnom sudu podnijeli su zahtjev za ocjenom ustavnosti propisa koji omogućuju oduzimanje zemlje malim poljoprivrednicima u korist privatnih investitora za gradnju solarne elektrane.

Povod tome je slučaj iz Zagorja, gdje vlasnici zemlje strahuju od izvlaštenja sa svojih posjeda zbog privatnog interesa. Iako su zemlju odbili prodati, investitor posjeduje lokacijsku dozvolu. Danas poručuju - treba spriječiti zelenu grabež.

"Doista smo učinili sve što smo mogli danas da zaštitimo svoj grunt na kojem su odrasle generacije i grunt kojeg hoćemo ostaviti svojoj djeci i unucima", poručila je Silvija Kušan, vlasnica zemljišta.

"Imamo zloupotrebu izvlaštenja privatnih osoba za interese i profit druge privatne osobe", rekla je Urša Raukar-Gamulin, saborska zastupnica iz Možemo!.

"Zakon omogućava izvlaštenje bilo gdje u Hrvatskoj pod izlikom energetske samodostatnosti iz obnovljivih izvora energije", poručio je šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.