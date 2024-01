Hrvatska općina prodaje kuće za 30 centi: Ovo su uvjeti, a mogu se dobiti i dodatni bodovi

Općina Legrad politikom "kuća za kunu" i drugim poticajima u rješavanju stambenog pitanja za mlade obitelji još od 2018. godine pokušava popraviti svoju demografsku sliku. Načelnik općine Ivan Sabolić kaže za Hinu da je riječ o demografskom oporavku općine koji je planiran na duže vrijeme jer još uvijek u tom idiličnom kraju uz Dravu mortalitet nadvladava natalitet.

Ipak, taj se negativni trend usporava time što mlade obitelji ostaju u Legradu, a doseljavaju se i one iz susjednih županija. No doselila se i obitelj iz Pule, naglašava Sabolić. Kao dokaz da su stvari krenule nabolje navodi i to što nadograđuju vrtić, a čini se da će ga u skoroj budućnosti i dodatno proširivati.

Prvi čovjek Legrada naglašava da uz kuće po cijeni nižoj od žvakaće gume prodaju i građevinska zemljišta, ali interes za njih manji je nego za kuće koje su pogodne za adaptaciju.

Uvjet je za kupnju kuće ili gradilišta da se radi o bračnom ili izvanbračnom paru do 45 godina starosti, da nisu kažnjavani te da nemaju riješeno stambeno pitanje. Dodatne bodove donosi im ako se bave deficitarnim zanimanjem i imaju djecu.

Dosad je pedesetak obitelji konzumiralo mjere poticajne prodaje kuća i zemljišta te sufinanciranja adaptacije kuća, a zahvaljujući tome u Legradu je ostalo živjeti ili se doselilo 120 osoba. Sabolić najavljuje da će općina nastaviti s prodajom kuća za 30 centi, a trenutačno je u procesu procjene nekoliko kuća, nakon čega će donijeti odluku o njihovoj prodaji.

"Vjerujem da ćemo uskoro objaviti natječaj za prodaju nekretnina i nadam se da i ovoga puta interesa za kupnju neće izostati", kaže Sabolić.

Načelnik Legrada apelira na ostale općine i gradove da takvom stambenom politikom utječu na demografsku sliku Hrvatske jer uz posao obiteljima je prioritet posjedovati kuću ili stan.