Bit će ovo još jedan Božić bez snijega. U Hrvatskoj se zadržao samo u najvišem gorju. Na Zavižanu je u ponedjeljak izmjereno oko 20 centimetara. No, kad ga nema u gorju, ima ga uz more. I to u Opatiji.

Bijeli Badnjak, a i Božić može se doživjeti u Opatiji na nula metara nadmorske visine. Riječ je dakako o umjetnom snijegu, no i takav raduje posjetitelje ovog bisera Jadrana i njihove goste.

Željka Stašić iz Turističke zajednice Grada Opatije, iz organizacije opatijskog Adventa i više je nego zadovoljna ovogodišnjom posjetom.

"Ove godine je naš Advent najposjećeniji, bilježimo puno domaćih, ali i stranih gostiju. Dolaze od svuda, iz Njemačke, Italije, Austrije i Slovenije. Zaista smo se potrudili i to je rezultiralo brojnim gostima. Opatijski Advent sastoji se od programa u Umjetničkom paviljonu Juraja Šporera, imamo Adventski sajam na Slatini, klizalište, Advent na Mrkate. Naravno, svuda imamo vrhunsku ugostiteljsku ponudu.

Gastro ponuda ovdje, na samom Adventu je malo drugačija nego u nekim drugim gradovima, na meniju je naime i riblja ponuda.U kućicama se primjerice mogu probati lignje na opatijski, šurlice s kozicama, ali i brojne druge delicije. Tu su autohtoni proizvođači, naravno.

Na Božić nas očekuje puno glazbe, puno toga smo pripremili i sve to da bi dočekali Novu godinu. Pozivamo sve da dođu kako bi se uvjerili zašto je naš Advent najljepši Advent uz more“, rekla nam je Željka Stašić iz Turističke zajednice Grada Opatije.



