U redovnom mjesečnom istraživanju Crobarometar, Dnevnik Nove TV otkriva s kakvom podrškom stranke završavaju godinu, jesu li građani zadovoljni Vladinim politikama i smatraju li da će vladajuća koalicija opstati.

HDZ godinu završava kako je i počeo - kao najjača stranka i uživa potporu 28,9 posto ispitanika.

U prosincu se dogodilo to da su dvije stranke izjednačene. Živi zid je rastao brže od SDP-a i razlika je 0,1 posto za Živi zid. No, sve to je u statističkoj grešci.

Živi zid tako osvaja 14,9 posto, a SDP 14,8 posto. Zanimljivo, SDP je samo 2 puta bio treći izbor i to u rujnu i studenom 2014.

Kako je i počeo, MOST godinu završava kao 4. opcija s potporom od 6,3 posto.

Tko su "manjinske" stranke na vlasti i oporbi

HSU je peta stranka s potporom od 3,8 posto, što im je najbolji rezultat u zadnje vrijeme. Slijedi HSS sa 3,6 pa Bandićeva stranka s 3 posto.

Pametno godinu završava kao izvanparlamentarna stranka s potporom od 2,5 posto. Slijede stranke s potporom manjom od 2 posto.

Tu je HNS s 1,8, IDS s 1,6, Promijenimo Hrvatsku s 1,3, Glas s 1,1 i Nezavisni za Hrvatsku s 1 posto potpore ispitanika.

Ostale stranke imaju manje od 1 posto i zajedno bi dobile 6,7posto, a neodlučnih je birača 8,6 posto.

Opet raste nezadovoljstvo vladinim politikama

Nakon 3 mjeseca u kojima nije rasla niti padala potpora Vladinim politikama, na kraju godine njezin rad ne podupire 66 posto građana, podupire njih 26 posto dok ne zna njih 8 posto.

Zato je vladajuća koalicija stabilna. Da će premijer Plenković to ostati do 2020. misli 76 posto ispitanika, a da neće njih 17 posto. Ne zna njih 7 posto.

Pesimizam opet porastao

Nakon tri mjeseca u kojima nije porastao broj pesimista, ali ni optimista, na kraju godine opet bilježimo rast pesimista.

Njih je dalje visokih 73 posto, a optimista 19 posto. Ne zna njih 8 posto.



Istraživanje je provela agencija IPSOS od 1. do 20. u mjesecu na 982 punoljetna građana. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.

