Počele pripreme za najsjajniji dio godine: Dnevnik Nove TV doznaje što će gradovi imati u ponudi

Advent u baroknoj osječkoj Tvrđi bit će bogatiji za novu atrakciju.

"46 Kupola dobrih želja. Očekujemo bogatu, raznoliku gastro ponudu, po tome smo poznati na istoku. S obzirom da smo fiksirali cijenu kućica vjerujemo da će to doprinijeti da to bude prihvatljivo za sve koji će doći", Dragan Vulin, zamjenik gradonačelnika Osijeka.



"Čini se stvarno vrhunski, drago mi je što je u Tvrđi", rekla je Ivona iz Osijeka.



Iako je posljednje dvije godine odnio titulu najljepšeg Adventa, iznajmljivači kažu ne trljaju ruke. Većinom su to domaći posjetitelji.



"Advent sve ove godine koliko radim 15, 16 nikada nije bio događaj koji je generirao veći broj noćenja, jednodnevnih gostiju da", objasnila je Jasmina Krkić Poznić, vlasnica hotela.



I Rijeka će ogrnuti blagdansko ruho. Tu je i klizalište koje se priprema tik uz more. Ipak, lokalci malo očekuju.



"Prošle godine baš nije bilo ničega, ukinuo se Advent. Nije bilo ništa ispred, samo kod Trga Municipija, ne očekujem ništa više", rekla je Hela iz Rijeke.



Unatoč slabom interesu za gradske adventske lokacije zabava se priprema.



"Kućice će biti spremne za jedno 10 dana, to trebamo opremiti. 29. je otvorenje. Bit će program, gastro priča, probat ćemo ju pojačati. Ono što je bilo dobro ćemo pojačati, a ono što nije popraviti", objasnio je Zoran Bradašević, organizator Adventa na Trgu riječke rezolucije.



Prava čarolija bit će u Puli. Arena postaje bajkovito klizalište sa 111 ukrašenih osvijetljenih božićnih drvaca.



Iako Advent kuca na vrata, na jugu kao da je zima daleko. Zbog toga će Advent biti u ljetnom điru, a održat će se na 6 lokacija.



"Umjesto da kopiramo kontinentalne Advente gdje se ljudi smrzavaju i piju kuhano vino, mi ćemo promovirati Advent prepun sunci da cemo djelit suncane naocale i kreme za suncanje. One rekvizite koji definiraju Split. Naravno očekujemo da će ove godine biti ledeno doba jer nam je to koncept", rekao je Ivica Puljak, gradonačelnik Splita..



"Mislim da je definitivno pomak. Radujem se vidjeti kako će to sve izgledati", rekla je Karla.



"Svi smo na okupu, svi se družimo. Ima taj neki štih, bude zanimljivo. Sam taj ugođaj", objasnio je Duje.



U Zagrebu još ne otkrivaju kakav su Advent zamislili ove godine. Zagrebački iznajmljivači bukirani su mjesecima unaprijed.



"Vikendi su se popunili, velika je potražnja. Što se tiče tjedna, ne vidimo potražnju. Za tjedan očekujemo da će biti u last minute", rekla je Maja Sladkov.



Posjetitelji u glavni grad pristižu iz cijeloga svijeta.



"Nadam se zimi, lijepoj i hladnoj, sa snijegom. Lijepo će biti uređen grad kao i svake godine. Ići ćemo s prijateljima na klizanje i tako", rekla je Margita.



"Ja jedva čekam Advent jer to je prekrasno doba godine. Prekrasno se to napravi i meni je to prekrasno", rekao je Dinko.



Dok se Advent s veseljem iščekuje gradovi diljem hrvatske obećavaju dobru hranu i piće, ali i zabavu.

