Hrvatska udruga poduzetnika u zdravstvu predložila je zdravstvenoj administraciji da onkološkim pacijentima žurno omogući preglede na uputnicu u privatnim ustanovama i povrat novca u slučaju da pregled sami plate. Krije li se iza prijedloga želja za zaradom i što na sve kažu struka i pacijenti?

S uputnicom kod privatnog onkologa. Prijedlog je to poduzetnika u zdravstvu. Ljljani Pranjić, dugogodišnjoj onkološkoj pacijentici, zazvučao je nestvarno. "Znam koliko se čeka na preglede i sama sam često plaćala privatno jer bilo je lakše i brže doći kada je nešto gorilo", kazala je.

Udruga zdravstvenih poduzetnika to je predložila zbog, kako kažu, dugih lista čekanja i velike smrtnosti od karcinoma. Sve po uzoru na europske zemlje.

"Sav teret i strah od bolesti dovoljno su breme za samog pacijenta i njegove bližnje te ikakva borba sa sustavom doista nije potrebna. I to je jedini motiv zašto progovaramo o ovoj temi. Liječenje je suradnja i mi upravo na to pozivamo te ćemo i dalje pozivati jer je pacijentu, osobito onkološkom, svejedno u kojem je obliku vlasništva zdravstvena ustanova“, stoji u prijedlogu HUPUZ-a.

Prijedlogu da HZZO refundira novac nakon pregleda u privatnoj ustanovi, pacijentima i ne sjeda najbolje.

"Platiti i ići na refundaciju mislim da je to jako nezahvalna situacija. Mi osobno ne vjerujemo u transparentnost sustava. Hoće li e nekome pogodovati, nekoj posebnoj ustanovi? Mislim da je nama svima više u interesu da imamo jako javno zdravstvo dostupno svima“, istaknula je Pranjić.

Prvo treba ujednačiti cijene

Udruge u zdravstvu smatraju da se javni i privatni sustav ne smiju izjednačavati. Smatraju da to vodi prema privatizaciji zdravstva. "Ukoliko javni sustav ne može podržavati za sve što je potrebno, oni su dobrodošli kao dopuna. Međutim s obzirom da se javno zdravstvo financira javnim sredstvima, potrošnja ne može biti jednaka“, smatra Ivica Belina iz Koalicije udruga u zdravstvu.

Struka u načelu nema ništa protiv prijedloga privatnika. Ali pod jasnim uvjetima.

"Ako je bilo koja privatna institucija u Hrvatskoj sposobna napravit CT jeftinije nego KBC Zagreb, 'you are welcome'. Ali ne prihvaćam to da je ne znam koja privatna ustanova, obzirom na prioritetniji termin, fotelju i kavicu i glazbu u čekaonici, plaćena tri puta više“, poručio je onkolog Stjepko Pleština novinaru Dnevnika Nove TV Ivanu Čorkalu.

Ovaj prijedlog Udruga poduzetnika u zdravstvu ne iznosi prvi put. Isto su predlagali u svibnju, tijekom kadrovske krize u zagrebačkom Institutu za tumore.

