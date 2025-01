Već 16 godina nije se mijenjao iznos naknade koju dobivaju za vrijeme bolovanja. Pacijenti kažu da je ta naknada sramotno je niska. Oglasili su se i iz Ministarstva zdravstva.

Nives je tri godine bila na bolovanju nakon što joj je dijagnosticiran karcinom.

Na mjesec je primala oko 500 eura što nije bilo dovoljno za normalan život. Pomagali su joj susjedi, prijatelji i sestra. Na kraju je i samački život postao preskup.



"Ja sam se odselila kod mame jer samački život je bio apsolutno nemoguć. Onog trena kad vi platite režije, ne želim se odricati nekog paketa ili interneta. Zašto bih na taj način živjela. Nisam mogla sama plaćati iz mjeseca u mjesec režije i lijekove koji su mi trebali, a o hrani da i ne govorim", rekla je Nives Badurina.

Imala je karcinom dojke, a sada se bori s karcinomom kostiju. Kaže da bi nekad rado otišla u toplice ili na vježbanje, ali to sebi ne može priuštiti. Kada čujete ovo sve, maksimalan iznos od oko 550 eura na mjesec koji onkološki pacijenti dobivaju kao naknadu za bolovanje uistinu zvuči mizerno. Osim svakodnevnih troškova oni moraju kupovati i razne preparate, dodatke prehrani, lijekove koji ne idu na recept, a pomažu u oporavku.

"Ono što je posebno problematično je rast samih cijena svih tih proizvoda koji se mogu naći u slobodnoj prodaji i naravno lijekova jer znamo koliko su cijene otišle gore, narasle i nisu sukladne primanjima pacijenata", rekla je Jasna Karačić iz Udruge pacijenata.

Sanja Šutej je također onkološki bolesnik, ali je i članica Povjerenstva za prava pacijenata. Apelira na Vladu da im je potreban dostojanstven život.

"Onkološkim pacijentima već 16 godina se nije podigla naknada, dok oni podmiru sve svoje troškove življenja ostanu bez ičega. Doslovno postanu socijalni slučajevi", rekla je Sanja.

Pitali smo Ministarstvo zdravstva planiraju li dizati naknade. Dobili smo optimistične najave.

"Aktivno radimo na povećanju naknada u slučaju privremene nesposobnosti za rad koje se odnose na demografsku revitalizaciju, ali i na ostale kategorije pacijenata. Radi se o objedinjenom pristupu povećanja naknada za privremenu nesposobnost za rad za sve kategorije pacijenata, uključivši i onkološke bolesnike", poručili su iz Ministarstva zdravstva.

Kažu radnu skupinu su već oformili i održali nekoliko sastanaka. Puno bi ovo značilo oboljelima.



"Meni je svaki iznos koji nije 1000 eura, tu govorim i o mirovini, minimalnoj plaći, sramotan. To nije život, to je životarenje, to je sramotno, mislim da smo poniženi s ovim malim iznosom", rekla je Nives.

Povećanja će biti, a koliko posto će se povećati naknade? Doznat će se uskoro kada se pripremi konačan prijedlog izmjene zakona koji će regulirati ovo pitanje.

