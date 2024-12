Od iduće godine neplaćena alimentacija i svi problemi koji idu s tim trebali bi biti prošlost. Ograničenja se novim zakonom ukidaju, a povećava se i iznos koji će se po djetetu moći dobiti.

Za primjeren iznos alimentacije za svoje dvoje djece Violeta se morala izboriti sudskim putem. Nije bilo, kaže, ni brzo ni lako. A troškovi ne čekaju.

"Znači ja se snalazim kako ću to platit, kako ću platit režije, kako će on ići na plivanju, kako će ona ići na mažoretkinje i pratiti strane jezike i sve druge dodatne aktivnosti, sve sama", rekla je samohrana majka Violeta.

Umjesto neplatiša do sada je država uskakala samo na tri godine, sada se to ograničenje ukida.

"Ovaj zakon nema to vremensko ograničenje, pa sad i ona djeca kojima je to pravo prestalo zbog proteka roka mogu ponovno podnijeti zahtjev. Evo ja ih pozivam da se ponovno obrate nadležnom tijelu", rekla je v.d. ravnateljica Uprave za obitelj i socijalnu politiku Tanja Žaja.

Svi koji su ikada pokušali voditi bitku oko alimentacije znaju koliko je to važna novost. Osim toga, iznos državne alimentacije će se gotovo udvostručiti i iznosit će u prosjeku oko 220 eura. Uz to, konačno će pratiti i Obiteljski zakon pa neće kao do sada prestajati s punoljetnošću.

Trenutačno alimentaciju od države prima 1400 korisnika. Ovim izmjenama njihov bi broj mogao premašiti 10.000. Država u naplatu potraživanja od neplatiša uvodi pak i jedan novi mehanizam - javne radove.

