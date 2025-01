S jedne strane molitelji u sada već redovitoj aktivnosti svake prve subote u mjesecu. S druge strane prosvjednici kojima molitelji i njihove poruke smetaju.



I to toliko da su upali u prostor ograđen za molitvu. Sve je rezultiralo intervencijom policije.



U subotnje jutro tim prizorima zatečeni i građani.

"Kad sam došla bilo je puno policije. Bili su neki koji su prosvjedarili, a ne znam zbog čega ni protiv čega ni što je bilo. Bili su svi u šareno obučeni, pjevali su, a što se točno dogodilo ne znam zaista jer sam sišla s tramvaja i samo sam vidjela brdo policije", rekla je Ivana iz Zagreba.

"Pa evo ujutro, taman radim na adventu pa sam izlazio iz tramvaja i čujem nekakvo deranje, prvi put sam se susreo s tim i gledam prema trgu. Vidio sam nekakve prosvjednike, nisam znao točno o čemu se radi, ali pored toga sam vidio i dosta policije, bila je ovdje i interventna policija, s jedne strane su bili pretpostavljam klečavci, nisam siguran točno tko, a s druge strane su bili prosvjednici protiv toga", rekao je Manuel.

Oglasila se i udruga Muževni budite koja stoji iza molitelja i poručili su da su njihovi redari i čuvali prostor, u koji su tvrde neprestano upadali aktivisti i vrijeđali ih.



"Radilo se o privlačenju pozornosti pred kamerama kako bi se molitelje oklevetalo i diskreditiralo. Tome je svjedočila i policija, koja je čitavo vrijeme pratila situaciju, a sve to i javno potvrdila. E sad, zašto se dopušta da aktivisti rade takav darmar na Trgu u fantomkama i klevetajući, a da se nijedna služba nije dosad javila i uključila vezano za to, to je drugi par rukava. Očito nismo slobodna i katolička država, kako se često busamo o prsa", napisala je udruga na društvenim mrežama.

Poznata performerica i gorljiva kritičarka molitelja Arijana Lekić - Fridrih - koja je jutros bila u Đakovu osuđuje nasilje i smatra da sukoba ne bi bilo kada bi gradski oci imali hrabrosti zaustaviti sukobe.

"Tko god je nekog napao učinio je pogrešnu stvar. Neovisno o tome, ona osoba koja je prva napala pogriješila je. S koje god strane spektra bila. Ovo nije prvi incident koji se dogodio prve subote u mjesecu, osobno sam ih doživjela u Zagrebu, Splitu, Šibeniku i Rijeci", kaže Lekić - Fridrih.

Nikakvu reakciju oko incidenta i jesu li dio njihove skupine oni koji su ga izazvali upadom među molitelje, nije bilo moguće dobiti od grupe antiprosvjednika.

Iz policije poručuju kako su skup snimali i tek po pregledu snimki će odlučivati oko formalnih prekršajnih postupanja zbog svega što se na trgu jutros dogodilo.

