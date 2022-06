Gotovo pet godina otkad je istraga pokrenuta, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu ponovno je podignulo optužnicu u aferi Agrokor. Optužnicu su povukli u studenom prošle godine, kako bi provjerili jesu li dokazi kontaminirani, s obzirom na to da je uhićena jedna od tužiteljica u tom predmetu, zbog sumnje da je odavala tajne podatke o istrazi.

Ivicu Todorića i još 14 su-osumnjičenih, među kojima su i njegovi sinovi, tereti se za više zlouporaba na štetu Agrokora u iznosu od milijardu i 200 milijuna kuna.

Optužnica je u četvrtak stigla na zagrebački Županijski sud. Tužiteljstvo se kritiziralo da im je optužnica fijasko, a ključni dokaz na klimavim nogama. Jesu li se ovaj put bolje pripremili?

Optužnica za Agrokor sa svojih 100 tisuća stranica spisa velik je zalogaj za državno odvjetništvo, javlja novinarka Josipa Krajinović za Dnevnik Nove TV. Sud će tek odlučivati je li ključni dokaz, skupo financijsko vještačenje, zakonit dokaz ili nije. Moraju ispitati glavnog vještaka i vidjeti ima li tu sukoba interesa, kako tvrdi obrana.

Odvjetnik Ante Todorića, Fran Olujić ponovio je da oni od početka tvrde da je riječ o nezakonitom vještačenju, jer je riječ o sukobu interesa. "Trgovačko društvo kojem je vještačenje povjereno i osoba vještak, već famozni Ismet Kamal u sukobu interesa, zato što su radili za raniju upravu dok joj je na čelu bio gospodin Todorić, a radili su i za jednu od stranaka u ovom postupku, a to je navodni oštećenik, Fortenova" objašnjava. "Već to je dovoljno da se njih isključi i smatramo da su nam šanse za to dobre".

Optužnica je povučena jer je uhićena jedna od tužiteljica. Zatim se provjeravao posao koji je ona radila na toj optužnici i zbog toga se čekalo šest mjeseci. Olujić smatra da je tu riječ o "manevru državnog odvjetništva, čime oni nisu dobili ništa i potrošili su šest mjeseci na nadopunjavanje istrage, a već su i ranije probili sve rokove istrage koja je trajala tri godine".

Pet godina njegov branjenik Ante Todorić živi s tim postupkom. "To je za bilo koga, pa tako i za njega, devastirajuće", kaže Olujić. "Vi ne možete dobiti potvrdu o nekažnjavanju, blokirani ste i život vam se svodi na to da čekate što će biti s tim postupkom", opisao je kako se Ante Todorić nosi s optužbom i postpukom koji traje već pet godina.

Cijeli razgovor s odvjetnikom Franom Olujićem pogledajte u videoprilogu.

Cijeli razgovor s odvjetnikom Franom Olujićem pogledajte u videoprilogu.







