Određen je istražni zatvor za petero osumnjičenih u aferi curenja podataka zbog kojih je pala optužnica u slučaju Agrokor. Glavna državna odvjenica danas je održala konferenciju za medije. Rekla je kako odustajanje od optužnice nije blamaža.

Petero osumnjičenih, među kojima su i Piruška Canjuga te bivša zamjenica Županijskoga državnog odvjetništva u Zagrebu Mirela Alerić Puklin, sumnjiči se, među ostalim, za zlouporabu položaja i ovlasti i nezakonito pogodovanje.

Reporter Ivan Čorkalo razgovarao je o svemu sa bivšim vlasnikom Agrokora, Ivicom Todorićem. O povlačenju optužnice za slučaj Agrokor, Todorić kratko kaže: "Na ono što se u zadnje vrijeme događa u Hrvatskoj, ja bih trebao likovati. No ja sam dio našega okruženja. Ja sam Hrvat. U ovom trenutku mogu samo biti žalostan."

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek danas je na konferenciji za medije poručila da za njih to nije bila blamaža.

"To nije blamaža, to je skandal. Na njima se vidi, to su lica koje je trebalo gledati, koje su dokazale da se sa njima upravlja", rekao je Todorić.

Jučer su svi govorili da se tajming povlačenja optužnice poklapao s uhićenjima. Je li i njemu to sumnjivo?

"One su četiri godine do sad to radili. I što su na kraju napravili? Sramotu hrvatskom pravosuđu", kazao je Todorić.

"Jedino sam ja taj koji je optužen da sam za 1,2 milijarde oštetio firmu. A mojih para je bilo preko sedam milijardi unutra. Ovaj manevar su napravili što su se izvukli da im sud ne sruši optužnicu. Hapse ljude radi toga i pričaju nebuloze. Imamo dokaze, zna se sve. Moram vam kazati da sam na početku razumio o čemu se radi, da se od početka radilo na koruptivnim osnovama, krenuo sam od početka da tu koruptivnu hobnotnicu razotkrijem", rekao je Todorić koji je u utorak na Facebooku zatražio ostavku Glavne državne odvjetnice i premijera.

"To ne može ostati 10 minuta na toj funkciji", zaključio je Todorić.

