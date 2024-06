Uskoro velika promjena u bankama: Imate još četiri dana da se javite u najbližu poslovnicu

S posljednjim danom lipnja istječe rok od godine dana tijekom kojeg su banke sa svojim klijentima koji imaju prešutno prekoračenje na računima trebale ugovoriti novo, dopušteno prekoračenje u istom iznosu.

Od 1,7 milijuna klijenata koji su dobili ponude banaka, dosad je to učinilo nešto više od njih 800.000 pa bi isto trebalo učiniti još 900.000 klijenata. Ukoliko to ne naprave, cjelokupni iznos koji su u minusu morat će vratiti banci. Otplata će im biti omogućena kroz 12 mjesečnih rata, pri čemu kamatna stopa neće biti viša od one koja se primjenjuje na dopuštena prekoračenja.

Ako nekome za otplatu nije dovoljno 12 rata, s bankom može dogovoriti i više. Ako pak novi ugovor nije sklopljen u roku, a klijent želi minus, dopušteno prekoračenje može se ugovoriti i naknadno, no otplata prešutnog minusa već će početi.

Novougovoreno prekoračenje moguće je maksimalno do iznosa jednog mjesečnog primanja, ali po kamatnoj stopi koja može biti viša od one za dopuštena prekoračenja jer se na prešutna prekoračenja više neće primjenjivati ograničenje efektivne kamatne stope. Visina dopuštenog prekoračenja ovisi o poslovnoj politici pojedine banke.

Većina banaka je prebacivanje minusa iz prešutnog u dopušteni omogućila digitalnim putem, odnosno putem mobilnog bankarstva, a u nekim bankama to je ipak moguće isključivo dolaskom u poslovnicu.