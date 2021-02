Zagrebački ugostitelj koji je uhićen tijekom racije u svom restoranu na zagrebačkoj Trešnjevci je pušten jer nema razloga za zadržavanje, potvrdio nam je njegov odvjetnik.

Alan Milinković, odvjetnik vlasnika (32) restorana i noćnog bara Passage kod Dragaša, koji je uhićen jučer tijekom racije za DNEVNIK.hr je kazao kako njegov klijent ima čistu kaznenu evidenciju, a dio restorana je zapečaćen te ne postoji opasnost od ponavljanja djela pa je ugostitelj pušten na slobodu.

On je u restoranu ugostio 30-ak ljudi, a Milinković ističe kako je bila riječ o privatnom okupljanju.

"Stranka je direktni vlasnik tvrtke kojoj je, kako su zatvoreni već dva mjeseca, hrana bila pred kvarenjem pa je pozvao najbliže prijatelje na ručak. I to je ukratko to. Ništa posebno nije bilo, nije pružao uslugu, nije naplaćivao", rekao je Milinković te dodao kako se radi o velikom prostoru što odgovara kriterijima epidemioloških mjera, no složio se da se okupilo više od 10 ljudi iz više od dva kućanstva pa je prekršena ta mjera.

Drugi odvjetnik ugostitelja, Milko Križanović, ranije nam je na opasku kako su na snazi i zabrane okupljanja osoba koje dolaze iz više kućanstva, odgovorio pitanjem je li netko provjeravao koliko je ljudi došlo na pogreb Miroslava Tuđmana.