Darko Kovačević, zvani Daruvarac (31), koji je optužen za prijetnju i nanošenje teških ozljeda 18-godišnjoj Zadranki, pušten je u petak popodne na slobodu, a od početka slučaja nižu se kritike na račun institucija. Za Dnevnik Nove TV, Josipa Krajinović razgovarala je s odvjetnicom Sanjom Bezbradicom Jelavić.

U cijelom slučaju bilo je propusta, zbog čega su Zadrani u subotu izašli na ulice kako bi prosvjedovali zbog puštanja Darka Kovačevića na slobodu.O cijelom slučaju odvjetnica napominje kako smo zadnjih dana slušali jako puno stručnjaka koji su se referirali o ovoj tematici.

"Sutkinja se ispričala žrtvama, no to ne mijenja dojam koji je na žrtve ostavio razvoj ovog postupka. EU parlament je 2009. godine donio rezoluciju kojom nalaže uspostavu zakonodavnih okvira i efikasnih praksi koji štite žrtve kaznenih djela. U međuvremenu, Hrvatska je ratificirala Istanbulsku konvenciju, ali i donijela direktivu o uspostavi minimalnih standarda za zaštitu žrtava kaznenih djela. No sve to nije implementirano u ovaj slučaj i nije očuvana pažnja niti dostojanstvo žrtava", kaže odvjetnica.

Ipak smatra da Hrvatska ima koristi od Istanbulske konvencije u primjeni. "Stručnjaci koji rade na slučaju se trebaju preispitati. Dogodio se propust, ali se na lošem primjeru praksi trebaju stvoriti dobri primjeri prakse. Obitelj je reagirala vrlo emotivno. Žrtva ovog kaznenog djela je žrtva rodno uvjetovanog nasilja", ističe.

Odvjetnica navodi i kako je Sud izdao priopćenje u kojem opravdava svoje djelovanje, a da branitelji okrivljenika govore da su koristili sva zakonom predviđena sredstva. "Opravdan je strah žrtve s obzirom na strah koji je pretrpjela. Žrtva je sustavno viktimizirana i to se nije trebalo dogoditi", kaže odvjetnica.

