Održana je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a u stranačkoj središnjici na zagrebačkom Trgu žrtava fašizma, a predsjedik HDZ-a i premijer Andrej Plenković komentirao je aktualna pitanja u izjavi za medije.

Nadamo se da će i kraj sezone proći u narančastom, poručio je predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković nakon redovite zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća u stranačkoj središnjici na zagrebačkom Trgu žrtava fašizma.

Mladež HDZ-a smatra da su pred mladima velike prilike: "Svjedočimo brojnim odličnim rezultatima i imamo razloga za optimizam"



Što se tiče teme zabrane 'za dom spremni', ''taj je pozdrav već i sada nedopušten, to nitko ne dovodi u pitanje'', kazao je Plenković te se osvrnuo i na, kako je rekao ''poluincident'' oko uzvikivanja u Kninu.



''Sve je prijavljeno policiji, na sudovima je da donose svoje odluke, ta je tema jasna svo ovo vrijeme što se mene tiče'', poručio je.



No, pitanje je treba li zabranu zakonski riješiti, a na tu je mogućnost predsjednik HDZ-a i Vlade odvratio podsjećajući da je ''riječ o izvornoj inicijativi gospodina Ognjena Krausa, a manje drugih zastupnika''.



''Mi ćemo o tome razgovarati, ali i sada je nedopušteno'', opetovao je Plenković i dodao: ''Vidimo da ima dokoličara koji promišljaju što to kome znači. To je nedopušteno sada, sankcionira se i sudovi trebaju donositi odluke''.