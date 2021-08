Ovoga se vikenda odvio srdačan susret bivših predsjedničkih kandidata Kolinde Grabar Kitarović i Miroslava Škore. Žestoki politički protivnici, koji se tijekom predsjedničke kampanje nisu štedjeli, susreli su se na svadbi sina HDZ-ova saborskog zastupnika Ante Deura. Jesu li ratne sjekire zakopane, zapitali su se mnogi.

Na svadbu je Miroslav Škoro stigao u pratnji supruge, a među prvima je pozdravio bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović naklonom i rukoljubom u maniri gospona Fulira. Iako se iz fotografija to ne zaključuje, iz izvora bliskih bivšoj predsjednici, doznajemo da je ostala neugodno iznenađena Škorinom gestom, a odzdravila je, kako nam je rečeno, iz pristojnosti.

Kolinda Grabar-Kitarović navodno ostala neugodno zatečena Škorinim rukoljubom, on joj uzvratio: "Nisam stekao takav dojam"

Netrpeljivost bivših predsjedničkih kandidata traje od kampanje 2019. Grabar-Kitarović bila je česta meta Škorinih napada, ali ni ona njemu nije ostajala dužna.



"Jadna je država u kojoj se predsjednica bavi srpskim čokoladicama, hrvatskim čokolinom, rođendanskim tortama, zatvorskim kolačima'', zborio je Škoro kao kandidat za predsjednika Republike početkom prosinca 2019.

''Neke treba pitati 'gdje si bio kad je grmilo'. Neki su tamburali po Americi'', govorila je tada Grabar-Kitarović.

Ovoga vikenda se tamburalo u Hrvatskoj. Poveznica je Ante Deur, bivši savjetnik Grabar-Kitarović i HDZ-ov saborski zastupnik. Na vjenčanju njegova sina bilo je puno poznatih lica iz politike. Bivši šef Domovinskog pokreta Škoro, otpjevao je desetak pjesama. Ne tako davno izrečene uvrede pale su očito u zaborav.

A neke od njih bile su: ''Bezvrijednosna oportunistička klika koja se poziva na hrvatske svetinje dok ne dobije glasove'', poručivao je Škoro krajem prosinca 2019. godine na što je Grabar-Kitarović tada odvratila: ''Iskoristio je HDZ koliko god je mogao da bi bio najprije generalni konzul u Pečuhu, kasnije je bio saborski zastupnik, otišao je nakon osam mjeseci. Ako želiš mijenjati svijet, mijenjaj stvari oko sebe. Ja sam isto svašta prošla. On je otišao zato što to nije donosilo dovoljno novca da bi izgradio tih svojih nekoliko kućerina i visoke zidove kojima se ogradio i sada tvrdi da je on nekakav narodni čovjek. Ma dajte, molim vas, malo morgen''.

Strasti se nisu smirile ni nakon predsjedničkih izbora. Kolinda Grabar-Kitarović tada je Škori javno pokazala srednji prst kao odgovor na njegov stav o silovanju i pobačaju na što je on tada odvratio: ''Ona je pokazala srednji prst svim vjernicima u Hrvatskoj, svim Hrvatima, svim građanima i državljanima Hrvatske, svima onima koji su prozreli i u toj zadnjoj kampanji i u njezinoj vladavini, koliko je ona licemjerna''.

Ukazuje li najnovija fotografija rukoljuba na licemjernost ili možda zakapanje ratnih sjekira političkih protivnika? O tome pred kamerom nisu htjeli.

No nakon što su Vijesti Nove TV objavile kako je bivša predsjednica ostala iznenađena rukoljubom, na Facebooku se oglasio i sam Škoro. Napisao je kako nije stekao takav dojam, da je riječ o kućnom odgoju te da bi sve ponovio.

