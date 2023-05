Vlada je sretna. Proračun joj je "pun ko brod". Prihodi su državi veći za gotovo milijardu kuna. Pa je Vlada u Sabor poslala prijedlog rebalansa državnog proračuna. Među rashodima će se, između ostalog, naći i 230 milijuna eura za troškove arbitraže Ina-MOL.

Bit će novca i za regrese sindikalistima javnih i državnih službi. I to ovako: 250 eura će dobiti oni koji nisu članovi reprezentativnih sindikata, a čak 300 eura oni koji jesu.

Sjednicu Vlade pratio je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić. "Pitanje je kome je inflacija majka, a kome maćeha. Građani itekako osjećaju posljedice inflacije na svojim džepovima. Iz perspektive države i državnog proračuna, inflacija ne mora nužno biti loša stvar", kazao je Krešić.

S porastom cijena, raste i količina novca koji ide državi

"Kad rastu cijene, raste i onaj dio koji se iz cijene plaća državi, a to je u najčešće PDV. Zahvaljujući porezima, ove godine je planirano više od milijarde od prvotnog plana, a to je jednim dijelom i rezultat inflacije", dodao je.

Krivulja inflacije ide prema dolje, no cijene hrane su i dalje visoke. Što možemo očekivati u idućim mjesecima?

"Planira se rast BDP-a, smanjenje udjela javnog duga, da bi se inflacija trebala smanjivati do kraja godine... Kako to viška u blagajni ima, država može ići na poreznu reformu. Ministar financija otkrio je koliki bi to bio iznos kojeg bi se država odrekla kad bi prebacila na lokalne jedinice porez na dohodak i plus ono što će njima u startu ostajati od prireza", rekao je.

"Dakle samo ono što je poznato, a odnosi na osobni odbitak i uzdržavane članove i rashode u mirovinskom sustavu, to će bit godišnje oko 400 milijuna eura. Mi smo već razgovarali i s predstavnicima i županija i općina i gradova i svi znaju konture i nema tu nikakve neizvjesnosti više", rekao je ministar Marko Primorac.

Raspravljali i o slučaju Zambija

Na sjednici Vlade, osim o rebalansu proračuna, raspravljalo se i o jednoj od važnijih odluka koja je posljedica slučaja Zambija - upućivanje u hitnu proceduru izmjena Zakona o međunarodnom privatnom pravu.

Cijene sirovina su prestale divljati, ali hrana je još skupa: Kada možemo očekivati pojeftinjenje?

"Izmjenama će se definirati da, prilikom posvajanja djece iz trećih država, hrvatski sudovi moraju dobiti na uvid odluke o posvojenju. Tu su i još neki detalji o tome kako se država mora postaviti, olakšati i pomoći u takvim situacijama kako bi se ovakvi slučajevi izbjegli u budućnosti", zaključio je Krešić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.