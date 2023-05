Polako, ali sigurno usporava se rast cijena: inflacija je u travnju nakon dugo vremena pala ispod deset posto. Iako inflacija usporava, cijene ipak i dalje rastu, pogotovo kada je o riječ o hrani. Dnevnik Nove TV provjerio je što treba očekivati u idućim mjesecima.

Iako još daleko od predpandemijskih razina, krivulja inflacije ipak ide ozbiljno prema dolje. U travnju je iznosila 8,9 posto što je najniža razina u posljednjih godinu dana te peti mjesec zaredom u kojem se divljanje cijena polako smiruje.

U Vladi zadovoljni jer - kažu - njihove mjere daju rezultate. "U ožujku smo imali čak četvrti paket mjera Vlade koji je išao s tri glavna cilja: zaštita inflacije, obuzdavanje rasta energenata te pomoći i potpore. Sve to je djelovalo na ovo snažno usporavanje rasta inflacije mjereno potrošačkom košaricom, jer ona je pala za čak dva postotna poena", zaključio je Hrvoje Bujanović, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva.

No na jednom polju inflacija uporno ne popušta: cijene hrane i ovog su mjeseca najsnažnije rasle, za čak 15,7 posto. Poslodavci ipak uskoro očekuju pozitivne promjene.

"Sada izlaze ugovori koji su se lani potpisivali u trenutku najveće krize, a to su ugovori vezani uz energente, sirovine, ambalažu, karton i staklo. I kako se budu potpisivali novi koji će se temeljiti na nižim cijenama, očekujemo da će doći i do dodatnog smanjenja cijena u sektoru hrana i piće", poručila je Irena Weber.

Stručnjaci iz redova oporbe, međutim, nisu toliko optimistični: kažu kako pad cijene energenata u Hrvatskoj zasad ne ostavlja pretjerano dubok trag.

"Kad izbacite iz podataka o inflaciji cijene energenata, onda bi stopa trebala biti još niža. No nažalost, ono što se događa na tržištu je to da kada jedni poduzetnici vide da drugi poduzetnici dižu cijene, onda se svi ukrcaju na taj vlak i svi dižu cijene, i to se ustvari sada vidi u temeljnoj inflaciji", kaže Josip Tica.

A iako inflacija usporava, građani uglavnom osjete da cijene i dalje - rastu.

"Ma to su samo folovi, cijene rastu i rasti će. Evo neki dan smo deset jaja platili 4 eura, pa to je stravično puno", rekao je Niko za Dnevnik Nove TV.

"Ma cijene i dalje rastu, bar ja to tako vidim i osjetim. Ako netko kaže da stagniraju ili padaju, ja to još nisam doživio", slaže se i Zijad.

"Ma ja kupim samo osnovno što mi treba", tvrdi pak Željko.

Jer tko god može, nastoji o cijenama ne razmišljati sve dok to nije apsolutno nužno.

