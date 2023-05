U Beogradu se opet prosvjeduje. "Srbija protiv nasilja" na ulice je ponovno izvela tisuće ljudi. Prosvjeduju i poljoprivrednici. Iz Beograda se javila reporterka Dnevnika Nove TV, Barbara Štrbac.

Velika kolona ljudi kojoj nije bilo moguće vidjeti ni početak ni kraj prosvjedovala je u petak u Beogradu na prosvjedu "Srbija protiv nasilja".

"Ovo je treći prosvjed u vrlo kratkom vremenu, u manje od dva tjedna. Svaki put ima sve više i više ljudi. To je jedan revolt koji je nastao među ljudima nakon stravičnih masovnih ubojstava. Nezadovoljni su reakcijom vlasti i time što prorežimski mediji promoviraju kulturu nasilja", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV, Barbara Štrbac.

Prosvjednici su imali nekoliko zahtjeva da prestanu s prosvjedima no ispunjen je samo jedan koji se događa u ovom trenutku, a to je sjednica u parlamentu na temu nasilja. Puno o tome kako je rasprava tekla govori i podatak da je oproba napustila sjednicu.

"Svako toliko ovdje krenu povici u ovoj poprilično mirnoj povorci, što nije ni čudo jer se nalazimo pored Vlade Republike Srbije", dodala je Štrbac.

Vučić najavio svoj kontraprosvjed

"On je to najavio kao najveći prosvjed ikad što je sigurno pridonijelo i brojnosti ovog današnjeg prosvjeda. Poprilično je neobično da u demokratskim kulturama vlast najavljuje miting potpore samima sebi. To samo govori o tome koliko ga zapravo brine sva ova sila ljudi koji su izišli na ulice. Iako se ovo zove prosvjed protiv nasilja, svi znaju da je to zapravo prosvjed protiv vlasti", poručila je Štrbac.

Način na koji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić planira skupiti ljude za prosvjed izazvalo je dodatan bijes kod ljudi.

"Svi oni koji su zaposleni u državnim tvrtkama zapravo su dobili gotovo naređenje bez obzira u kojem djelu Srbije bili da taj dan ne rade, nego da taj dan moraju doći na skup. Taj dan otkazivana su sudska ročišta, kazališne predstave, čak se ne može kupiti karta za vlak. Otkazivani su svi autobusi jer se pretpostavlja da je Srpska napredna stranka zakupila sve autobuse ne bi li svi ti ljudi mogli doći u Beograd na skup potpore Vučiću", rekla je reporterka.

"To je sve izašlo više-manje na društvenim mrežama gdje ljudi objavljuju SMS poruke i sve što dobivaju od prijetnji. Da je samo pola toga točno, nije dobro i to je izazvalo jedan dodatni revolt. Treba vidjeti što će to biti, pogotovo zato jer je skup najavljen u petak, a petkom inače prosvjeduje oporba. Oporba je najavila da neće vjerojatno taj petak organizirati svoj prosvjed jer ne žele ljude na ljude nahuškati. Kako će sve to izgledati vidjet će se, ali zaista Srbija vrije", zaključila je Štrbac.

